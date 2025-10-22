Legendarny raper z wizytą u prezydenta. Niecodzienne spotkanie

Peja o spotkaniu, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, poinformował w poście opublikowanym w social mediach.

„W odpowiedzi na wysłany list do Kancelarii Prezydenta RP zostaliśmy zaproszeni na oficjalne spotkanie z panem prezydentem Karolem Nawrockim do, którego doszło w dniu dzisiejszym” – napisał.

Raper poinformował, że „podczas rozmowy w Pałacu Prezydenckim poruszaliśmy tematy trudne, a sama rozmowa przebiegała w swobodnej i sympatycznej atmosferze”.

„Z tego miejsca chciałbym podziękować pracownikom Kancelarii zaangażowanym w organizację spotkania, jak i samemu panu prezydentowi. Jako obywatel kochający swój kraj poszedłem dalej niż pisanie postów w mediach społecznościowych w myśl zasady »do odważnych świat należy«” – napisał.

Ryszard Andrzejewski podkreślił, że rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim uważa za „wartościową i pouczającą”.

„Jako obywatele Państwa Polskiego macie pełne prawo do kontaktu z najwyższym urzędnikiem państwowym” – dodał.

Karol Nawrocki przyznał, że słucha muzyki rapera

Karol Nawrocki w rozmowie z Żurnalistą, która odbyła się w czerwcu, przyznał, że słucha muzyki rapera. „Czuję wrażliwość KęKę, podoba mi się. Nie wiem, czy byłby zadowolony z tego Rysiek Peja, że mówię także o nim jako o kimś, kto dostarcza mi dawkę muzycznych emocji. Myślę, że wokół tych wykonawców najlepiej się czuję” – mówił wówczas kandydat na prezydenta.

W kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi Peja nie zadeklarował otwarcie poparcia dla Karola Nawrockiego, jednak w swoich wypowiedziach krytycznie odnosił się m.in. do premiera Donalda Tuska.

