Aktor znany z "Rancza" pochwalił się metamorfozą. "Bez zastrzyków"

"Zmiana jest możliwa. Długi czas myślałem, że nie… a w końcu »coś kliknęło« w głowie i zacząłem zmieniać nawyki. I wreszcie zaczęło działać. Bez zastrzyków, bez tortur" – napisał na Instagramie Bartłomiej Kasprzykowski. Dał jasno do zrozumienia, że przy odchudzaniu nie korzystał z popularnych ostatnio leków typu Ozempic. Okazało się, że przełomem była dla niego diagnoza ADHD.

"To było szukanie pozytywu tam, gdzie wydawało się, że go nie znajdę. Każda zmiana przyzwyczajenia wydawała się torturą… ale nią nie była. Była początkiem nowej przygody. Diagnoza ADHD pomogła mi zrozumieć mechanizm mojego myślenia, skutki wielu lat niezrozumienia dla sposobu działania mojego mózgu" – stwierdził.

"Moi bliscy zaczęli mnie rozumieć lepiej. Pomogli. ONA pomogła. Dzięki za wsparcie, Kochanie. Idę dalej. Wierzę, mam nadzieję i kocham" – dodał Kasprzykowski. Aktor opublikował zestawienie zdjęć przed i po odchudzaniu. W poście oznaczył swoją partnerkę, Tamarę Arciuch, która również jest aktorką.

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Kultowy serial "Ranczo" wraca do TVP

Bartłomiej Kasprzykowski należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów telewizyjnych. Grał w takich produkcjach jak "Magda M.", "Dom nad rozlewiskiem", "Przyjaciółki", "Czas honoru" i "Leśniczówka". Był również uczestnikiem i jurorem w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". W 2009 r. zajął drugie miejsce w programie "Taniec z gwiazdami". Tańczył w parze z Blanką Winiarską. W finale przegrał z prezenterką telewizyjną Dorotą Gardias.

Wielu widzów na pewno zna Kasprzykowskiego z "Rancza", gdzie wcielał się w rolę księdza Roberta. Kultowy serial powróci niedługo do TVP z kolejnym sezonem. Ostatnio w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia aktorów z oficjalnego czytania scenariusza.

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Ostatni, 10. sezon "Rancza" wyemitowała w 2016 r. Rozmowy na temat kontynuacji podejmowane były wielokrotnie, jednak towarzyszyły im przykre okoliczności. W listopadzie 2018 r. zmarł współtwórca serii, autor scenariusza Andrzej Grembowicz. Z kolei po śmierci w lutym 2020 r. Pawła Królikowskiego, wcielającego się w rolę Kusego, wydawało się, że nagranie kolejnych odcinków nie będzie już możliwe. Jednak w ubiegłym roku reżyser Wojciech Adamczyk niespodziewanie poinformował, że plany się zmieniły i powstaną nowe odcinki "Rancza". Emisja nastąpi prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Będzie to 6-odcinkowa seria domykająca historię bohaterów serialowych Wilkowyj.

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