Gwiazda TV Republika zamieściła wpis o WOŚP. "Atakują nas czerwone serduszka"

Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tym razem pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". W tym roku WOŚP zbiera środki na rzecz diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. W akcję zaangażowało się 1681 sztabów w Polsce i za granicą oraz 120 tys. wolontariuszy, kwestujących na ulicach miast.

Na godz. 20:00 fundacja Jerzego Owsiaka zebrała 91 mln 136 tys. 528 zł. W ubiegłym roku WOŚP zbierała środki na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Udało się wtedy zgromadzić ponad 289 mln zł. Według danych przekazywanych przez Orkiestrę, do tej pory we wszystkich finałach zebrano łącznie niemal 2,6 mld zł, a do polskich placówek medycznych trafiło blisko 81 tys. urządzeń.

Popek: To Wasze ciężko zarobione pieniądze

Znana prezenterka telewizyjna Anna Popek opublikowała w niedzielę na Instagramie dość obszerny wpis dotyczący Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Pomaganie to Twój wybór, a nie społeczny przymus. Dziś niedziela, w której z każdej strony atakują nas czerwone serduszka. Media mainstreamowe i otoczenie wywierają silną presję – masz wrażenie, że jeśli nie masz naklejki na kurtce, to nie pomagasz. Ale czy dobroć da się zamknąć w jednym schemacie? Pomaganie powinno płynąć z serca i wolnej woli, a nie z poczucia, że »tak wypada« lub że ktoś nas do tego zagrzewa przed kamerami" – napisała dziennikarka Telewizji Republika.

"Pamiętajcie – to Wasze ciężko zarobione pieniądze. Wy decydujecie, kogo chcecie wspierać i czyja wizja pomagania do Was przemawia. Dobro nie potrzebuje monopolu ani presji mediów, by być wartościowe" – stwierdziła Popek.

"A jak Wy do tego podchodzicie? Wrzucacie do puszek z przyzwyczajenia, wybieracie inne akcje, czy może uważacie, że pomaganie powinno być cichym, indywidualnym gestem, a nie masowym wydarzeniem?" – zapytała na koniec.

