Popularny kabaret odwołał wszystkie występy. "Przymusowa przerwa"

Ani Mru-Mru powstało we wrześniu 1999 r. w Lublinie. Od 2001 r. tworzą go Marcin Wójcik (założyciel i pomysłodawca), Michał Wójcik (mimo że noszą to samo nazwisko, nie są ze sobą spokrewnieni) oraz Waldemar Wilkołek.

Grupa szybko zyskała uznanie. Od ponad dwóch dekad cieszy się ogromną popularnością. Jest zaliczana do czołówki polskiej sceny kabaretowej. Ani Mru-Mru przyciąga pełne sale, a ich skecze mają miliony wyświetleń w internecie.

Kabaret Ani Mru-Mru odwołuje występy. Podano powód

W czwartek w mediach społecznościowych kabaret poinformował, że musi odwołać wszystkie swoje występy co najmniej do końca lutego. Wszystko przez problemy zdrowotne jednego z członków grupy. "Kochani!!! Niestety z powodu problemów zdrowotnych, musimy odwołać wszystkie zaplanowane występy. Przymusowa przerwa potrwa co najmniej do końca lutego. Przykro nam i przepraszamy za wszelkie z tym związane niedogodności" – czytamy w komunikacie, który pojawił się na profilu Ani Mru-Mru na Facebooku.

Ze skierowanego do fanów wpisu wynika, że chodzi o stan zdrowia Michała Wójcika. "Michałowi życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że uda nam się szybko powrócić do tego co kochamy najbardziej… do spotkań z Wami podczas spektakli na żywo!" – podkreślili kabareciarze.

"Dużo zdrówka", "zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze", "niech moc będzie z Tobą", "szybkiego powrotu do zdrowia", "Panie Michale, proszę się nie poddawać chorobie. Kto jak nie Pan! Szybkiego powrotu do zdrowia i sił" – można przeczytać w komentarzach.

Ostatni post na profilu kabaretu Ani Mru-Mru na Facebooku pojawił się 15 grudnia 2025 r. "To była ostatnia trasa w 2025! Czas na odpoczynek i ćwiczenie kolęd na flecie. Dziękujemy Wam bardzo za wszystkie nasze spotkania i do zobaczenia w 26. sezonie!" – zapowiedzieli członkowie grupy i opublikowali wspólne zdjęcie.

