Wybory w USA. Zaskakująca deklaracja znanego aktora

Arnold Schwarzenegger od lat wspiera Republikanów. Hollywoodzki gwiazdor ogłosił jednak, że w tegorocznych wyborach swój głos odda na Kamalę Harris, a nie na Donalda Trumpa. Swoją decyzję przekazał w obszernym wpisie na portalu X. Były gubernator Kalifornii w mocnych słowach uderza w nim w byłego prezydenta USA, twierdząc m.in. że, "nie był w stanie przeforsować niczego poza cięciami podatkowymi", które pomogły bogatym.

Arnold Schwarzenegger zagłosuje na Kamalę Harris

Aktor podkreślił w poście, że nie wydaje żadnych rekomendacji wyborczych, ponieważ nienawidzi polityki. Jak dodał nie ufa też politykom i nie wspiera żadnej z partii.

Schwarzenegger nie może wybaczyć Trumpowi tego, że podważał wyniki wyborów, co jest, w jego ocenie, "tak nieamerykańskie, jak to tylko możliwe". Zwrócił również uwagę na określenie przez kandydata Republikanów Stanów Zjednoczonych mianem "śmietnika świata", co ocenia jako "niepatriotyczne".

"Dlatego w tym tygodniu zagłosuję na Kamalę Harris i Tima Walza" – przyznał.

Aktor zwrócił się również do wyborców. "Nie poznajecie swojego kraju. I macie prawo być wkurzeni" — stwierdził.

"Kandydat, który nie szanuje twojego głosu, chyba że jest on oddany na niego. Kandydat, który wysyła swoich zwolenników do szturmowania Kapitolu, podczas gdy on sam ogląda cały seans przemocy z dietetyczną colą w dłoni. Kandydat, który nie był w stanie przeforsować niczego poza cięciami podatkowymi, które pomogły jego darczyńcom i innym bogatym ludziom, takim jak ja, a nikomu innemu. Kandydat, który za większych wrogów uważa Amerykanów, którzy się z nim nie zgadzają, niż Chiny, Rosję czy Koreę Północną — to nie rozwiąże naszych problemów" – czytamy.

"Idźcie głosować w tym tygodniu, odwróćmy bieg wydarzeń. Nawet jeśli się ze mną nie zgadzasz, idź głosować, bo właśnie to robią Amerykanie" – zachęcał.

