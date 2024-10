Gwiazdor poparł Donalda Trumpa. "Kocha kraj, życie i rodzinę"

W kampanię na rzecz Donalda Trumpa zaangażowana jest firma WWE, zajmująca się organizacją gal wrestlingowych. Kandydata Republikanów bardzo mocno wspiera też Hulk Hogan, czyli ikona dyscypliny. Były wrestler udzielił wywiadu w Fox News, w którym w samych superlatywach o byłym prezydencie USA.

Hulk Hogan murem za Donaldem Trumpem. Kamalę Harris nazywa "bardzo słabą aktorką"

Były sportowiec pojawił się na wiecu w Nowym Jorku ubrany w charakterystyczną dla siebie koszulkę bez rękawów, bandanę i okulary. Po występie, Hulk Hogan gościł w programie "Hannity" w Fox News. Jak podkreślał w telewizyjnej rozmowie, popiera Donalda Trumpa, ponieważ jest on "prawdziwy" i kocha swój kraj. Jednocześnie stwierdził, że Kamala Harris "nigdy nie odpowiada na pytania, bo cała polityka prowadzona przez nią jest zła", nazwał ją też "bardzo słabą aktorką".

– Kiedy rozmawiasz z Trumpem, czujesz, że jest prawdziwy, łączy się z Amerykanami i kocha ten kraj. Znam go od prawie 40 lat i ani trochę się nie zmienił. Jest tym samym szczerym, szczodrym gościem, który kocha kraj, życie i rodzinę – stwierdził Hogan, dodając, że media demonizują polityka. – Ludzie chcą bezpieczeństwa, ochrony, chcą móc płacić za swoje rachunki i wieść dobre życie, to wszystko, co mówią o Trumpie to nieprawda – podkreślał.

Zaznaczył jednocześnie, że wśród jego fanów zdecydowanie dominują zwolennicy Trumpa, niezależnie od poglądów politycznych. – Moi fani są Demokratami, Republikanami – oni wszyscy chcą głosować na Donalda Trumpa, to aż niesamowite – stwierdził sportowiec. – Ale w mediach demonizują go, mówiąc, że jesteśmy terrorystami, nazistami, a nic z tego nie jest prawdą – dodawał Hogan.

