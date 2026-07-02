"Na opuchniętej gębie myśli brak". Dziennikarce puściły nerwy

9 kwietnia Anna Popek, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TV Republika, opublikowała na Instagramie post, w którym potwierdziła, że odchodzi ze stacji Tomasza Sakiewicza. Szybko okazało się, że dołączyła do grona dziennikarzy wPolsce24. W pierwszy weekend maja, telewizja poinformowała, że włącza do swojej ramówki nowy program – "Popek Stanisławski. Do południa". Audycja, począwszy od 4 maja, emitowana jest od poniedziałku do piątku o godzinie 11.00. Jej gospodarzami są prezenter kanału Damian Stanisławski oraz Anna Popek. W programie prowadzący omawiają najważniejsze wydarzenia z pierwszej części dnia.

Anna Popek zapowiada nowy projekt. Uderzyła w hejterów

Niedawno Daniel Nawrocki, syn prezydenta RP Karola Nawrockiego, zapowiedział start nowego projektu internetowego. Na YouTubie debiutuje kanał Pasmo TV, który ma skupia kilku prowadzących tworzących autorskie programy. Wśród współpracowników znaleźli się głównie dziennikarze związani z prawicowymi mediami, zwłaszcza telewizją wPolsce24, m.in. Samuel Pereira czy Anna Popek.

Teraz w mediach społecznościowych byłej dziennikarki TVP i TV Republika pojawił się ostry post wymierzony w internetowych hejterów. Popek zapowiedziała również swój debiut na kanale Nawrockiego.

"Kiedy zaczęłam pracę w mediach uświadomiłam sobie, że żeby przetrwać trzeba mieć skórę słonia. Te wszystkie uwagi szeptane po kątach, czasem krytyka wprost, ciągła ocena i ostra walka. Ludzie zachowywali się tak, jak gdyby "osoby publiczne" nie miały emocji, poczucia własnej godności, nie miały bliskich, którzy cierpią razem z nimi. Teraz osobą publiczną jest każdy, kto publikuje w mediach, każdy, kto pokazuje się w swoich mediach społecznościowych" – zaczęła swój post.

"Dziwię się autorom obraźliwych, wulgarnych komentarzy, że robią to pod własnym nazwiskiem. Zaglądam na profile kobiet, którym daleko do ideału, a które są pierwsze, by prostacko wyzywać inne kobiety. Oglądam twarze facetów, którzy piszą rzeczy nikczemne – tłuści, łysawi, na opuchniętej gębie myśli brak. Więc rozumiecie – Wy wszyscy hejtujący,, że Wasze wpisy znaczą dla mnie mniej, niż bzyczenie muchy" – stwierdziła.

"Zaczęłam teraz pracę przy nowym projekcie @pasmo.tv Mam nadzieję dostarczyć Wam wiele okazji do reakcji. Miłego dnia!" – poinformowała dziennikarka.

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