"Czytałam, że się nie udało". Są wyniki portalu Kanału Zero

Kanał Zero wystartował w lutym 2024 r. Projekt Krzysztofa Stanowskiego szybko zyskał ogromną popularność. Dwa lata później, 9 lutego 2026 roku, ruszył portal internetowy Zero.pl, który tworzy redakcja składająca się z kilkudziesięciu dziennikarzy.

Wyniki portalu Kanału Zero. Padł rekord

Po mocnym debiucie Zero.pl szybko zanotował wyraźny spadek zasięgów. W ciągu pierwszych 20 dni działalności w lutym portal odwiedziło 864 tys. realnych użytkowników. Jak podkreślał w rozmowie z Wirtualnemedia.pl ówczesny redaktor naczelny Patryk Słowik, treści serwisu nie były wtedy jeszcze uwzględniane w Google Discover.

Kolejne miesiące przyniosły znacznie słabsze wyniki. W marcu, czyli podczas pierwszego pełnego miesiąca działania, liczba realnych użytkowników spadła o 38 proc. do 533 tys. Taki scenariusz nie był jednak dużym zaskoczeniem, ponieważ po głośnych startach nowych projektów często dochodzi do wyraźnego schłodzenia zainteresowania.

W kwietniu portal należący do Krzysztofa Stanowskiego nieznacznie poprawił wynik, osiągając 549 tys. realnych użytkowników. W maju trend ponownie się odwrócił – Zero.pl po raz pierwszy spadł poniżej poziomu 500 tys. RU. Serwis odwiedziło wówczas dokładnie 444,5 tys. internautów.

Anna Wittenberg: Przebiliśmy milion

Przełom nastąpił w czerwcu. Seria publikacji poświęconych Szpitalowi Południowemu wyraźnie przełożyła się na wzrost zainteresowania portalem. Według badania Mediapanel od 1 do 28 czerwca Zero.pl po raz pierwszy przekroczył w ciągu miesiąca próg miliona realnych użytkowników. Ostatecznie cały czerwiec zakończył z wynikiem blisko 1,077 mln użytkowników.

Do czerwcowych wyników odniosła się w mediach społecznościowych redaktor naczelna serwisu Anna Wittenberg.

"W czerwcu przebiliśmy milion. Piszę, bo jakoś tu ludzi ekscytowało jak tych odwiedzających było mniej. Czytałam narracje o tym, że się nie udało itd. Otóż udaje się i będzie udawało, bo talent, ciężka praca, konsekwencja i trochę szczęścia po prostu przynoszą efekty. I będą przynosiły jeszcze lepsze w przyszłości. Gratuluję i dziękuję całemu zespołowi @portalzeropl i całej ekipie @OficjalneZero" – napisała na X.

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