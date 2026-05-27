Kolejne pieniądze na TVP. Kilkaset milionów od państwa

W ubiegłym roku publiczny nadawca każdego miesiąca otrzymywał zastrzyk finansowy z państwowej kasy. Środki wpłacono w ramach sześciu umów, które opiewały na 350 mln zł, 300 mln zł, 170 mln zł, 60 mln zł oraz 715 mln zł. W całym 2025 roku Telewizja Polska otrzymała od państwa 1,65 mld zł. Rok wcześniej nadawca podpisał umowy na 1,68 mld zł z dotacji budżetowych.

Dyrektor generalny TVP w likwidacji Tomasz Sygut zapowiedział na początku roku, że w 2026 roku budżet TVP wyniesie 2,2 mld zł. Jak informuje teraz serwis Wirtualne Media, pod koniec lutego nadawcy publiczni podpisali z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy dotyczące kolejnych dotacji na realizację misji publicznej.

W ramach umowy z resortem kultury, Polskie Radio 26 lutego otrzymało 150 mln zł. Telewizja Polska otrzymała z kolei dwa przelewy: 80 mln zł 26 lutego i 370 mln zł 4 marca na realizację misji publicznej w pierwszym kwartale.

Kolejne pieniądze dla TVP

Jak podaje portal Telewizji Polskiej, niedawno spółka otrzymała z budżetu państwa kolejne przelewy. 180 mln zł przesłano 8 kwietnia, a 7 maja wpłynęła transza w tej samej wysokości.

Łączna wartość porozumienia wynosi 900 mln zł.

Publiczni nadawcy są dotowani wprost z budżetu państwa od początku 2024 roku, po tym jak pod koniec 2023 roku prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową zakładającą przekazywanie im kolejnych rekompensat za utracone przychody z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Rekompensaty były wypłacane od 2020 roku w formie obligacji skarbowych, które nadawcy odsprzedawali Skarbowi Państwa. Mowa o 2-3 mld zł rocznie.

Ponad dwa lata od przejęcia mediów publicznych

19 grudnia 2023 r. Sejm podjął uchwałę w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". 20 grudnia 2023 r. ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP oraz rady nadzorcze.

W siedzibach TVP, PR i PAP pojawiło się wielu policjantów oraz wynajęta przez przejmujących media publiczne firma ochroniarska, która zablokowała wejścia dziennikarzom. Doszło do kilkudniowego zawieszenia nadawania stacji TVP Info i TVP3, a z anten TVP zniknęły "Wiadomości", "Panorama" oraz "Teleexpress".

27 grudnia 2023 r. Sienkiewicz postawił media publiczne w stan likwidacji.

