Nowa prowadząca flagowego programu Polsat News. Była korespondentką w USA

Magdalena Sakowska wystąpi w roli prowadzącej "Gościa Wydarzeń" już w czerwcu. Jednocześnie pozostanie jednym z gospodarzy programu "Dzień na świecie" na antenie Polsat News.

– Bardzo się cieszę, że dołączam do gospodarzy "Gościa Wydarzeń". To program, który od lat jest miejscem najważniejszych rozmów o polityce, społeczeństwie i wydarzeniach, którymi żyje Polska. Możliwość współtworzenia tego formatu traktuję jako kolejne wyzwanie zawodowe – powiedziała dziennikarka.

Sakowska jest związana z Polsat News od blisko dwóch dekad. Od września 2016 do czerwca 2025 roku była korespondentką stacji w Stanach Zjednoczonych. Relacjonowała m.in. wybory prezydenckie w USA w 2016 i 2020 roku. Od stycznia 2026 roku dziennikarka jest jedną z prowadzących audycji "Popołudniowa rozmowa w RMF FM". To jeden z najważniejszych programów publicystycznych w tym radiu. W przeszłości Sakowska pracowała w Radiu Plus i TVN24.

Zmiany w "Gościu Wydarzeń"

Wśród gospodarzy programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News są Piotr Witwicki oraz Marek Tejchman. W styczniu z formatu zniknął Bogdan Rymanowski. Dziennikarz pozostał gospodarzem "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Prowadzi również swój kanał na YouTubie.

"Kończy się moja 5-letnia przygoda z »Gościem Wydarzeń« na antenie Polsatu, Polsat News i Wydarzeń 24. Przez te lata (2020-25) byliśmy programem publicystycznym nr 1 w polskich telewizjach. Z największą widownią (przekraczającą 1 mln widzów) i z najlepszymi udziałami. W »Gościu Wydarzeń« pojawiali się wszyscy: lewica, prawica i centrum. Prezydenci, premierzy, ministrowie wszystkich opcji politycznych. Staraliśmy się traktować wszystkich tak samo – bez jakichkolwiek preferencji, dociekliwie i z klasą" – podkreślił Rymanowski w mediach społecznościowych.

"Gość Wydarzeń" jest emitowany na antenie Polsat News od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę o godz. 19:15.

Czytaj też:

Dziennikarka przeszła z TVN-u do Polsatu. Spotkała się z falą krytyki