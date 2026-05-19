Izabela Janachowska ogłosiła radosną nowinę. "Czekamy na ciebie"

Znana prezenterka telewizyjna i ekspertka ślubna zaskoczyła we wtorek swoich fanów. Nieoczekiwanie podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych radosną nowiną. Okazuje się, że wraz z mężem spodziewają się drugiego dziecka.

Izabela Janachowska jest w ciąży. "Czekamy na ciebie"

"We are waiting for you [Czekamy na ciebie]" – napisała na Instagramie Izabela Janachowska. Do swojego wpisu załączył nagranie, na którym prezenterka trzyma w rękach zdjęcia USG, a jej mąż maleńkie białe buciki.

Przypomnijmy, że mężem Izabeli Janachowskiej jest przedsiębiorca Krzysztof Janusz Jabłoński. Para wzięła ślub w czerwcu 2014 roku w Iławie. Pięć lat później doczekali się syna Christophera Alexandra.

Pod wideo natychmiast posypały się gratulacje.

Kim jest Izabela Janachowska?

Izabela Janachowska jest słynną ekspertką ślubną, prezenterką telewizyjną, blogerką. Jako utalentowana tancerka, występowała w 2014 roku w pierwszej edycji programu rozrywkowego Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", partnerowała wówczas Rafałowi Brzozowskiemu. Niedługo później zakończyła karierę taneczną z powodu kontuzji kolana. Popularność przyniosła jej działalność ślubna, do której zainspirowały ją przygotowywania do własnego wesela z biznesmenem Krzysztofem Jabłońskim.

W lutym 2015 roku uruchomiła internetowy blog o tematyce ślubnej, a kilka miesięcy później nawiązała współpracę ze stacją TVN Style, dla której prowadziła programy: "I nie opuszczę cię aż do ślubu" i "W czym do ślubu". W 2018 roku uruchomiła własny kanał na YouTube o tematyce ślubnej. W tym samym roku przekształciła swój blog w portal ślubny, zaprezentowała swoją pierwszą kolekcję sukien ślubnych i nawiązała współpracę ze stacją TLC, dla której zrealizowała programy: "Ślub marzeń" i "Panny młode ponad miarę".

W 2021 roku Janachowska związała się z Telewizją Polsat. Zaczynała od prowadzenia programów w Polsat Cafe, potem była została współprowadzącą "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", jednak w ostatniej edycji show już jej zabrakło. Jesienią 2022 i jesienią 2023 r. była gospodynią dwóch edycji "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej".

