"Nie chcę być złym prorokiem...". Znany polityk ostrzega twórcę Kanału Zero

26 marca spółka Columbus Energy poinformowała w swoich mediach społecznościowych o planowanym pozwie na gigantyczną kwotę przeciwko Kanałowi Zero i samemu Krzysztofowi Stanowskiemu. Chodzi o audycję z udziałem polskiego fizyka, wynalazcy taniej metody wytwarzania drukowanych ogniw słonecznych na bazie perowskitów – Olgi Malinkiewicz. Badaczka gościła 27 listopada 2025 roku w Kanale Zero, gdzie opowiedziała, jak wmanewrowano ją w gigantyczne długi, zduszono jej firmę i pozbawiono władzy nad technologią, którą wynalazła. Najciekawszym elementem programu była jej telefoniczna konfrontacja z jedną z osób zaangażowanych w konflikt, Dawidem Zielińskim, prezesem Columbus Energy.

"Firma Columbus Energy pozwie Kanał Zero należący do Krzysztofa Stanowskiego oraz jego osobiście na kwotę min. 55 milionów złotych, która to kwota stanowi ekwiwalent wartości medialnej potrzebnej do naprawienia wizerunku Columbus Energy za kłamstwa i kalumnie rozpowszechnione o firmie za pośrednictwem Kanału Zero i umożliwienie Oldze Malinkiewicz jednostronnej i kłamliwej narracji przeciwko Spółce i jej inwestorom" – poinformowano w oficjalnym oświadczeniu spółki.

Giertych ostrzega Stanowskiego. "Ma Pan problem"

Na zapowiedź pozwu zareagował w mediach społecznościowych Roman Giertych.

"Nie chcę być złym prorokiem, ale jeśli Pan błędnie uznał panią Olgę za wiarygodną, a okaże się że "nieco" zmyślała (tak jak wczoraj z rzekomo zatrzymaniem Zielińskiego) to ma Pan problem. Ale zawsze może Pan potrącić z tych 55 milionów koszt czasu antenowego za ten telefon" – napisał na platformie X polityk KO.

"Panie Romanie, rozumiem, że ma pan nowych kumpli, gratuluję. Uważam, że pod każdym względem pasujecie do siebie. Ale proszę się nie martwić, rozmawiałem już z "Foką", ma storpedować postępowanie na wiele lat" – odpowiedział mu Krzysztof Stanowski.

