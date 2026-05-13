Celińska zmarła w szpitalu. Menadżer: Nikt się nie spodziewał
Stanisława Celińska Źródło: PAP / Jakub Kamiński
Menadżer Stanisławy Celińskiej podkreśla, że śmierć artystki nadeszła niespodziewanie. Maciej Muraszko mówi, że miała plany sceniczne.

"Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym jakiego znałam…" – czytamy we wtorkowym poście, który pojawił się na profilu Stanisławy Celińskiej na Facebooku.

Artystka do samego końca żyła muzyką i nie rozważała rezygnacji z aktywności scenicznej. "Mogę potwierdzić, że Stasia zmarła w szpitalu. To bardzo przykra i nagła niespodzianka. Mieliśmy plany koncertowe na najbliższe miesiące, mieliśmy nagrać nową płytę, nikt nie spodziewał się, że śmierć Stasi nastąpi tak szybko" – powiedział menadżer Stanisławy Celińskiej Maciej Muraszko w rozmowie z "Faktem".

Kim była Stanisława Celińska?

Stanisława Maria Celińska-Mrowiec urodziła się 29 kwietnia 1947 r. w Warszawie. Zdała maturę w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie. W 1969 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Była jednym z założycieli kabaretu studenckiego "Coś". Brała udział w programach muzycznych i spektaklach Studenckiego Teatru Satyryków.

Występowała w warszawskich teatrach: Współczesnym (1969-1974, 1981-1983, 2006-2011), Nowym (1983-1988), Dramatycznym (1989-1990), Studio (1995-2003) i Kwadrat, a także w Teatrze Nowym w Poznaniu (1990-1991). Występowała także w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia.

W 1984 r. premierowo wystąpiła w monodramie De Profiundis według Pieśni Jana Kochanowskiego i biblijnej Księgi Hioba w przekładzie Czesława Miłosza. Jako aktorka filmowa zadebiutowała rolą Żydówki Niny w filmie Andrzeja Wajdy "Krajobraz po bitwie" (1970). Zagrała w filmach, takich jak: "Piżama" (1971) Antoniego Krauze, "Na przełaj" (1972) Janusza Łęskiego, "Hipoteza" (1973) Krzysztofa Zanussiego i "Nie ma róży bez ognia" (1974) Stanisława Barei. Sympatię widzów zyskała dzięki roli Agnieszki w dramacie Jerzego Antczaka "Noce i dnie" (1975). Z kolei za rolę dozorczyni w dramacie Feliksa Falka "Joanna" (2010) otrzymała nagrodę Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Telewizyjną rozpoznawalność zyskała dzięki rolom serialowym. Zagrała m.in. Bożenę Lewicką w serialu "Alternatywy 4", Janeczkę w "Samym życiu" i Halinę Czajkę w "Mamuśkach". Została również bohaterką filmu dokumentalnego Marty Węgiel "Dekalog pewnej aktorki, czyli Stasia Celińska" (2001).

Wielokrotnie brała udział w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Do klasyki przeszedł jej występ z piosenką "Uśmiechnij się! Jutro będzie lepiej!" w 1994 r. Jej mężem był aktor Andrzej Mrowiec, z którym miała dwoje dzieci: córkę Aleksandrę i syna Mikołaja.

Źródło: Fakt