Była gwiazda TVP w "Dzień dobry TVN"

Informację o przejściu Małgorzaty Tomaszewskiej do "Dzień dobry TVN" ogłoszono w poniedziałkowym wydaniu śniadaniówki. Dziennikarka będzie przygotowywać autorskie reportaże na bieżące tematy.

Małgorzata Tomaszewska w mediach pracuje od 2012 roku. W latach 2018-2024 związana była z Telewizją Polską. Była jedną z gospodyń "Pytania na śniadanie" TVP 2. Prowadziła też m.in. "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "Dance dance dance". W ostatnim roku skoncentrowała się na życiu rodzinnym.

Izabella Krzan w "Dzień dobry TVN"

25 lutego w studiu Transcolor w Warszawie, podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN, ogłoszono, że Izabella Krzan dołączy do ekipy "Dzień Dobry TVN". Jak wówczas zapowiedziano, będzie reporterką w śniadaniówce stacji. – To zero zaskoczenia – powiedziała Lidia Kazen. – Wszyscy przyjmą cię fantastycznie, a co dalej zobaczymy – dodała dyrektorka programowa TVN podczas konferencji ramówkowej stacji. Wcześniej Krzan była jedną z gwiazd Telewizji Polskiej, a po zmianie władzy w mediach publicznych przeszła do Kanału Zero. W marcu stacja poinformowała, że prezenterka została również prowadzącą kultowe reality-show – "Azja Express".

