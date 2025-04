Kto organizował debatę w Końskich? Dziennikarka TVP się wygadała

W piątkowej debacie prezydenckiej w hali sportowej w Końskich wzięli udział: Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Szymon Hołownia (Polska 2050 – Trzecia Droga), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju), Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Joanna Senyszyn (była poseł SLD), Krzysztof Stanowski (założyciel Kanału Zero) oraz Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska). Dyskusję prowadzili dziennikarze TVP, TVN i telewizji Polsat.

Wydarzenie organizował sztab kandydata KO na prezydenta. Ogromne kontrowersje wzbudza kwestia finansowania. Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki poinformował, że Państwowa Komisja Wyborcza odniesie się do tej sprawy po zbadaniu sprawozdań komitetów wyborczych.

We wtorek w Radiu Zet szef Kancelarii Premiera i polityk KO Jan Grabiec przekonywał, że "sprawa jest jasna" i "nie ma tu niczego niezgodnego z prawem". – Nie boimy się śledztwa prokuratury. Zarzut jest absurdalny. Na debatę w Końskich zapraszał Rafał Trzaskowski. Zgodnie ze zwyczajem, jak zapraszamy do restauracji, to płacimy. Komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego pokrył wszystkie koszty – powiedział.

TVP czy sztab Trzaskowskiego?

Podczas rozmowy z byłym premierem Markiem Belką na antenie TVP Info dziennikarka Renata Grochal przyznała, że debatę w Końskich organizowała m.in. Telewizja Polska w likwidacji.

– Rafał Trzaskowski nie wziął udziału w debacie prawicowej Telewizji Republika – w jednej debacie w Końskich i w drugiej debacie w Republice. Czy to był błąd polityczny? – zapytała byłego szefa rządu Grochal. – W Końskich brał udział – odarł Belka. – Ale tam były dwie debaty. Jedna debata, która przypominała wiec polityczny, organizowana przez Republikę, a druga to była debata organizowana między innymi przez TVP – oznajmiła dziennikarka TVP Info.

Jeszcze w piątek TVP wydała oświadczenie, w którym zaprzeczyła doniesieniom, że wynajęła halę w Końskich na debatę Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. "Telewizja Polska nie jest najemcą hali sportowej w Końskich. Telewizja Polska nie finansuje dzisiejszej debaty w Końskich. Telewizja Polska nie jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia" – przekazano. Już podczas samej debaty dziennikarka TVP Joanna Dunikowska-Paź podkreślała, że debatę organizuje sztab Trzaskowskiego.

