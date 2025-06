Spektakularny awans TV Republika. Kolejny rekord

Maj był bardzo dobrym miesiącem dla TV Republika. Stacja Tomasza Sakiewicza awansowała do ścisłej czołówki polskich telewizji. W grupie wszystkich widzów liderem wciąż pozostaje TVP1. Telewizja Republika jest tuż za nią, zajmując drugie miejsce na podium. Jeszcze rok temu, w tym samym zestawieniu, była ósma.

Awans TV Republika. Jest w ścisłej czołówce

Wirtualne Media opublikowały zestawienie top 20 stacji w Polsce. Jak wskazują dane Nielsen Audience Measurement, do których dotarł serwis, na czele zestawienia znalazła się telewizyjna Jedynka. Jej wynik poszedł w górę o 7,4 proc. do 7,56 proc. Na drugą pozycję z ósmej awansowała TV Republika. Jej udział poszedł w górę aż o 133 proc. i wyniósł 6,93 proc. Trzecie miejsce należało do Polsatu, który zanotował spadek z 6,62 proc. do 6,50 proc.

Poza podium znalazł się TVN24 z 6,34 proc. udziału. Stacja zyskała 5,5 proc. i znalazła się wyżej niż TVN, notujący spadek z 6,46 proc. do 5,91 proc. Dopiero szóste miejsce zajęła TVP2 z wynikiem 5,19 proc. (spadek z 6,42 proc. rok wcześniej).

"W grupie komercyjnej 16-59 liderem był TVN z wynikiem 7,08 proc. po spadku z 7,45 proc. Na drugiej pozycji znalazł się Polsat z 6,89 proc. udziału, po wzroście z 6,83 proc. Podium zamyka TVP1 – jej udział wzrósł z 4,70 proc. do 5,34 proc. Wśród widzów od 16 do 59 lat czwarta pozycja należała do TVN24 z 4,79 proc. udziału. O 1 proc. mniej mała Republika, która znalazła się dopiero na miejscu siódmym" – czytamy na Wirtualnemedia.pl

Ranking oglądalności w kwietniu

Miesiąc temu serwis Press.pl podawał dane Nielsen Media za kwiecień. Wówczas, w grupie ogólnej TVP1 uzyskało 7,15 proc. udziału w rynku (wzrost z 6,79 proc. w kwietniu 2024 r.). Drugie miejsce utrzymała telewizja Polsat – 6,76 proc. (spadek z 7,07 proc.). Trzecią pozycję w rankingu oglądalności w kwietniu zajmowała TV Republika. Stacja zanotowała wówczas wzrost z 3,04 proc. do 6,27 proc. Tym samym Republika wyprzedziła główny kanał TVN, którego udział w rynku wyniósł 6,22 proc. (spadek z 7,01 proc.). Dalej były: TVP2 – 5,92 proc. (spadek z 7,03 proc.) oraz TVN24 – 5,79 proc. (spadek z 6,05 proc.).

W grupie komercyjnej 16-49 liderem oglądalności był w kwietniu TVN, który zanotował w kwietniu 7,62 proc. udziału w rynku wobec 8,59 proc. rok wcześniej. Na drugim miejscu znalazł się Polsat – wzrost z 7,46 proc. do 7,48 proc. TV Puls z wynikiem 4,8 proc. wyprzedziła główne anteny Telewizji Polskiej (TVP2 i TVP1). W tej grupie Republika zajmowała dziewiąte miejsce (2,87 proc.).

Coraz więcej Polaków ogląda telewizję przez internet. W kwietniu kategoria others unrecognized, czyli niezidentyfikowanych treści wideo (np. oglądanych na telewizorze treści z serwisów subskrypcyjnych poprzez aplikacje na Smart TV) stanowiła 12,15 proc. w grupie ogólnej (wzrost z 11,71 proc.), 20,65 proc. w grupie 16-49 (wzrost z 19,38 proc.) oraz 17,38 proc. w grupie 16-59 (wzrost z 16,09 proc.).

