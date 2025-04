Znany dziennikarz znika z Polskiego Radia. Szokujące kulisy

Kilka dni temu dziennikarz Karol Darmoros poinformował, że rozstał się z Informacyjną Agencją Radiową, z którą współpracował od 2012 roku. W Polskim Radiu zajmował się m.in. tematyką polityczną.

"Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom – Reporterom, Korespondentom, Redaktorom IAR, dziennikarzom anten PR, z którymi często “znaliśmy się” tylko przez telefon. Taka praca. Starałem się jak najlepiej, by była to służba Słuchaczowi" – napisał Darmoros na portalu X.

Karol Darmoros żegna się z Polskim Radiem. Szokujący powód

Jego zniknięcie z publicznej rozgłośni ze zdziwieniem przyjęli inni dziennikarze. "Ogromny szacunek Karolu za Twoją ogromną pracę dziennikarską przez wiele lat. Niestety słyszałem skądinąd o kulisach Twojego zwolnienia i to nie są, Szanowni Państwo, dobre wieści dla nas wszystkich. Dlaczego? Jeśli jeden z najlepszych i najuczciwszych reporterów w mediach publicznych został zwolniony, bo się jakiemuś gremium decydentów nie spodobał materiał, który był krytyczny (ale w bardzo merytoryczny sposób) wobec decyzji sądu o odebraniu koncesji prywatnym telewizjom informacyjnym, to wiedzcie, że coś się niedobrego dzieje w naszym kraju" – skomentował Piotr Pałka, były członek zarządu TVP.

9 kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ws. koncesji Republiki oraz wPolsce24. Darmoros przygotowywał materiał na ten temat. "W reakcji na wyrok WSA przewodniczący KRRiT Maciej Świrski podkreślił, że to orzeczenie jest nieprawomocne, a decyzja Rady zgodna z prawem" – słyszymy w nagraniu. Następnie do głosu dopuszczono szefa Rady, który stwierdza, że "Po doręczeniu wyroku z uzasadnieniem Krajowa Rada złoży skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania koncesje telewizji Republika i wPolsce24 nadal obowiązują". "Tymczasem członek rady profesor Tadeusz Kowalski powiedział Polskiemu Radiu, że choć to wyrok pierwszej instancji to jest to sytuacja bez precedensu" – ponownie komentuje dziennikarz IAR. "Niespotykana w dotychczasowej historii Krajowej Rady, żeby uchylona została uchwała koncesyjna KRRiT" – słyszymy z kolei ze strony Kowalskiego. Na koniec Karol Darmoros podsumowuje: "Skargę do sądu na Krajową Radę złożyła spółka Polskie Wolne Media z Grupy MWN Networks, która wnioskowała o koncesję dla kanału Polska24. Podmiot zarzucił KRRiT naruszenie zasad postępowania administracyjnego".

Dziennikarz wyrzucony z publicznej rozgłośni? Nie spodobał się jego materiał?

Jak donoszą Wirtualne Media, dzień po emisji materiału dziennikarz został poinformowany o tym, że dokonał manipulacji wypowiedzią profesora Tadeusza Kowalskiego, który, zdaniem władz stacji, miał brzmieć, jakby zgadzał się z Maciejem Świrskim, z którym od lat się konfrontuje. Niedługo później w mediach społecznościowych pojawiło się pożegnanie Darmorosa z Polskim Radiem.

Wirtualne Media ustaliły, że do rozstania dziennikarza z rozgłośnią nie doszło z inicjatywy dziennikarza, choć formalne odejście nastąpiło za porozumieniem stron. Polskie Radio nie chciało natomiast odpowiedzieć na szczegółowe pytania portalu w tej sprawie. "Polskie Radio rozstało się z red. Karolem Darmorosem na mocy porozumienia stron. Pozostałych kwestii nie komentujemy" – przekazano w krótkim komunikacie.

