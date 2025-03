Awantura w TVP. "Kto dał panu zlecenie, żeby tutaj przyjść?"

Tuż po przejęciu mediów publicznych przez nowe władze, w grudniu 2023 roku, podczas konferencji prasowej politycy PiS wskazali, że część dziennikarzy w nowej TVP jest powiązanych z Platformą Obywatelską. – Przez całą kampanię byliśmy wszyscy mamieni, że media publiczne będą zmieniane, że będzie lepiej, że będzie jakiś pluralizm. Jednak to, co dzisiaj się dzieje to jest jakiś zamordyzm i próba ograniczenia wolności słowa, ograniczenia dostępu do rzetelnej informacji. Dziś do tych mediów wprowadza się osoby rzekomo niezależne politycznie, a okazuje się, że mocno związane z politykami PO – mówił Rafał Bochenek.

Bochenek przytoczył wówczas m.in. niektóre wypowiedzi Marka Czyża, który został twarzą głównego serwisu informacyjnego TVP – "19.30". – Mam tu cytat: "Dla wszystkich talibów z Prawa i Sprawiedliwości, proszę wypier..." To jest twarz Wiadomości, tych "niezależnych", Marek Czyż – mówił Bochenek.

Rafał Bochenek starł się z Markiem Czyżem w TVP. "Kto dał panu zlecenie, żeby tutaj przyjść?"

Teraz polityk Prawa i Sprawiedliwości pojawił się w studiu TVP Info, jako gość programu prowadzonego przez Marka Czyża.

– Dzisiaj można mieć poważne wątpliwości, jak działa ta telewizja. Nielegalnie zresztą przejęta, a Pan w tym uczestniczył – stwierdził w studiu Rafał Bochenek.

– Dobra, dobra, już, już, nie o tym przecież – uciszał go Marek Czyż.

Poseł PiS podkreślił, że pojawił się w studiu z szacunku do widzów i jeszcze raz wypomniał prowadzącemu, że uczestniczył w nielegalnym przejęciu TVP.

– Pan jest posłem na Sejm RP, z całą pewnością potrafi pan skutecznie i rzeczowo zajrzeć w KRS. Niech pan to zrobi, przeczyta, co tam jest napisane – pouczał polityka dziennikarz.

– Kto pana wprowadzał do piwnicy na nielegalne nagranie w siłowo przejętej telewizji? Kto dał panu zlecenie, żeby tutaj przyjść? Kto pana przyprowadził do telewizji wtedy, kiedy była ona nielegalnie przejmowana? – dopytywał Bochenek. – Pan uważa, że to, co się odbyło z telewizją publiczną było w porządku? – zwrócił się do prowadzącego.

– Sąd tak zdecydował. Czego pan nie rozumie? – odparł Czyż. – Sąd tak uznał i ja uznaję to za legalne – dodał i zakończył temat.

