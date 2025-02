Netflix podsumował oglądalność. Co pokochali widzowie?

Netflix opublikował najnowsze sześciomiesięczne dane dotyczące oglądalności. Chodzi o drugą połowę ub. roku.

Platforma wskazała 15 663 tytułów — 8680 filmów i 6883 programów telewizyjnych, które zebrały co najmniej 100 tys. wyświetleń w drugiej połowie ubiegłego roku. Jednak tylko jedna trzecia tych tytułów osiągnęła 1 milion wyświetleń lub więcej.

Najchętniej oglądanym serialem na świecie w drugiej połowie 2024 roku był drugi sezon "Squid Game". Koreański serial wygrał zarówno pod względem preferowanej przez Netflix liczby wyświetleń (86,5 miliona, mierzonej poprzez podzielenie godzin oglądania przez czas trwania), jak i całkowitego czasu oglądania (619,9 miliona godzin). Jakby tego było mało, stało się to w ciągu zaledwie sześciu dni, ponieważ premiera drugiego sezonu odbyła się 26 grudnia.

Na drugim miejscu znalazł się serial „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów” (550,4 mln godzin w ciągu ponad trzech miesięcy po premierze 19 września), a na trzecim serial „Para idealna” z Nicole Kidman w obsadzie (75,1 mln), który zadebiutował także we wrześniu 2024 roku.

Oto zestawienie top 10 najchętniej oglądanych filmów i seriali na platformie Netflixa.

1. "Squid Game", sezon 2 – 86 mln wyświetleń

2. "Para idealna – 75 mln

3. "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów" – 69 mln

4. "Emily w Paryżu", sezon 4 – 58 mln

5. "Nikt tego nie chce" – 57 mln

6. "La Palma" – 52 mln

7. Paul vs Tyson – 49 mln

8. "Wypadek" – 41 mln

9. "Black Doves" – 39 mln

10. "Cobra Kai", sezon 6 – 38 mln

Serial "Kaos"

Lista, która daje nam wgląd w top 10 najchętniej oglądanych tytułów, stała się interesująca jeszcze z jednego powodu – serialu "Kaos". Znalazł się on bowiem na 41. miejscu listy i był najczęściej oglądanym skasowanym serialem Netfliksa w drugiej połowie 2024 roku. Serial debiutujący w streamingu 29 sierpnia do końca roku zdążył osiągnąć wynik 20,3 mln wyświetleń, co przekłada się na 135 mln godzin. "Kaos" skasowano zaledwie 40 dni po premierze ku niezadowoleniu widzów