Gwiazda odchodzi z TVN. "Pora iść dalej"

"Trudno mi w to uwierzyć, ale właśnie minęło 20 lat od mojego telewizyjnego debiutu. Przez ten czas przeżyłam kilka żyć, po drodze zamieniając TVP na TVN. Moja zawodowa droga, podobnie jak ta życiowa, bywała trudna i wyboista, ale jednak na tyle ciekawa i pełna zaskakujących zwrotów akcji, że nigdy nie wybrałabym innej. Zawsze marzyłam o tym, żeby moja praca była moją pasją i to się udało. Zawsze z wielkim entuzjazmem rzucałam się na nowe wyzwania, bo lubię zmiany" – rozpoczęła swój wpis prezenterka.

Następnie ogłosiła, że odchodzi z TVN. "No właśnie, lubię zmiany… DLATEGO PO 12 LATACH ZDECYDOWAŁAM, ŻE ODCHODZĘ Z TVN-u. To był bardzo ważny czas w moim życiu, ale pora iść dalej" – przekazała.

Podziękowania dla widzów

Woźniak-Starak podziękowała wszystkim, dzięki którym uzyskała swoją pozycję: "Ludzi, którym zawdzięczam najwięcej, dawno już w TVNie nie ma. Aldona Wejchert, Edward Miszczak, Piotr Korycki, Katarzyna Mazurkiewicz, Rinke Rooyens, dziękuję. Nigdy też nie zapomnę Waszego wsparcia w najtrudniejszym dla mnie momencie w życiu prywatnym. Lidia Kazen, Tobie też dziękuję, próbowałyśmy".

"Dziękuję wszystkim, których na tej drodze spotkałam, a szczególnie wszystkim ekipom, moim telewizyjnym partnerkom i partnerom, kierownikom planów i inspicjentom, z którymi spędziłam szmat czasu za kulisami różnych koncertów, festiwali i programów, z Wami zawsze było najlepiej! Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Przede wszystkim, dziękuję wszystkim widzom, którzy mieli wystarczająco dużo cierpliwości, żeby mnie oglądać" – podkreśla celebrytka.

Nie ujawnia, co dalej. "A propos! Co dalej? Zobaczymy…Ostatnie wybory prezydenckie pokazały, jak bardzo zmieniła się medialna rzeczywistość. Tradycyjne media przestały być głównymi kanałami komunikacji. Trzeba iść z duchem czasu, dlatego nieustanie w każdy wtorkowy poranek zapraszam do Onetu. Ps. Tymczasem z niecierpliwością czekam aż dr Sławosz Uznański-Wiśniewski w końcu poleci w kosmos! I oczywiście trzymam kciuki" – zakończyła swój wpis Agnieszka Woźniak-Starak.

