Była twarz TVP Info w nowej telewizji. "Rozpoczęłam nowy rozdział"

Tuż przed początkiem września w mediach społecznościowych pojawiły się grafiki, ogłaszające, że do zespołu telewizji wPolsce24 dołączają dobrze znane widzom dawnej Telewizji Polskiej gwiazdy, które w mediach publicznych prowadziły programy informacyjne i publicystyczne. Nowy kanał współtworzą od tego czasu m.in.: Michał Adamczyk, Magdalena Ogórek, Marta Kielczyk i Jacek Łęski. W składzie nowej telewizji znaleźli się też dziennikarze, którzy już wcześniej pojawiali się w telewizji wPolsce.pl m.in.: Dorota Łosiewicz, Wojciech Biedroń, Marcin Wikło, a także Marta Piasecka. Ta ostatnia do stacji dołączyła w czerwcu tego roku.

Nowa twarz wPolsce24. Wcześniej pracowała w TVP Info

Do ekipy nowej telewizji dołącza teraz Emilia Ziemnicka. Dziennikarka poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych.

"Zgodnie z zapowiedzią rozpoczęłam nowy rozdział …. Bardzo się cieszę, że mogę ponownie gościć przed Państwa ekranami. Po dłuższej przerwie powrót na wizję to dla mnie ogromna radość i zaszczyt. Przyznam, że bardzo brakowało mi tych spotkań … Do zobaczenia na antenie W Polsce 24!" – napisała na Facebooku, załączając nagranie z anteny.

Ziemnicka była związana z TVP Info od jesieni 2019 roku. Zanim trafiła do głównego kanału informacyjnego telewizji publicznej pracowała jako prezenterka TVP3 Lublin, a także jako pogodynka i reporterka. Na antenie TVP Info prowadziła programy i pasma, takie jak: "Wstaje dzień", "Serwis Info", "Poranek Info", "Info wieczór" oraz "Info raport". W kwietniu 2023 roku objęła stanowisko dyrektora w Gabinecie Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a z anteny zniknęła od maja ubiegłego roku.

"Poranek" i Małgorzata Opczowska znikają z anteny

Niedawno z wPolsce24 pożegnała się Małgorzata Opczowska, która od 2 września, codziennie o godz. 7.00, witała widzów w programie "Poranek".

Formuła programu była zbliżona do popularnych śniadaniówek. Oprócz tematów politycznych i gospodarczych pojawiały się w nim też kwestie społeczne i lifestylowe. "Poranek", po nieco ponad miesiącu od startu, zniknął z ramówki wPolsce24. Powodem takiej decyzji miały być niezadowalające wyniki oglądalności.

Do grona prowadzących serwisy informacyjne i pasma informacyjno-publicystyczne w telewizji wPolsce24 dołączyli natomiast Oliver Pochwat i Mateusz Gadomski. Gadomski z telewizją wPolsce24 jest związany od jej startu na początku września, dotychczas przedstawiał prognozy pogody. Poprzednio pracował w Telewizji Polskiej. Natomiast Pochwat do zespołu wPolsce24 dołączył w pierwszej połowie września. Dotychczas przede wszystkim przygotowywał materiały do "Wiadomości". Wcześniej związany był z Telewizją Media Narodowe.

