Nowy program w TVP. "Konserwatywne wartości i głęboka wiara"

Już niedługo w TVP2 zadebiutuje nowy format – "Rodzina (nie od) święta". Program skierowany jest do rodzin i ma charakter poradnikowy. Poprowadzą go trzy pary gospodarzy: Monika i Marcin Gomułkowie, Maja i Krzysztof Sowińscy oraz Izabela i Konrad Grzybowscy. Wszyscy są znani z działalności w sieci, w której promują życie zgodne z wiarą i konserwatywnymi wartościami. Gomułkowie prowadzą vloga "Początek wieczności", Sowińscy znani są m.in. z podcastów "Na werandzie" i "Sowinsky", a Grzybowscy to autorzy projektu i założyciele fundacji "Ster na Miłość".

Nowy program w TVP. Oddano głos katolikom

"Małżonkowie pochylą się nad różnymi zagadnieniami związanymi z życiem rodzinnym i małżeńskim, postarają się poprzez pryzmat własnych doświadczeń i konkretnych rozwiązań pokazać, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach" – czytamy w komunikacie prasowym TVP.

W programie mają gościć eksperci oraz osoby znane z telewizyjnych programów śniadaniowych. "W przytulnej scenerii oglądający poczuje się jak w domu" – zapewnia produkcja.

Program emitowany będzie zaraz po "Pytaniu na śniadanie", w środy o godz. 11:15. Będzie dostępny również na TVP VOD i platformie YouTube. Premiera już 6 listopada.

Format powstał we współpracy z redakcją katolicką TVP. Jego autorami są, znani w branży filmowej, Irmina i Marcin Śliwińscy, współorganizatorzy spotkania ChwałaMU.

– Do projektu zaprosiliśmy trzy małżeństwa, które emanują miłością i nadzieją, a jednocześnie szczerze mówią o wyzwaniach, jakie stawia przed nimi życie rodzinne. Bardzo zależało nam na tym, by widzowie poczuli radość ze spotkania z pięknymi, mądrymi i wierzącymi ludźmi, którzy przecież reprezentują swoje pokolenie, zachowując w równym stopniu przebojowość w zmaganiach z nowoczesnymi wyzwaniami oraz tradycyjne i konserwatywne wartości połączone z żywą i głęboką wiarą – mówi o. Michał Legan OSPPE, szef redakcji katolickiej TVP.

Czytaj też:

Będzie pozew od TVP za nazwę programu? "Rozważamy różne scenariusze"Czytaj też:

Na kogo zagłosuje znana reżyser? "Agenda faszystów"