Kolejna znana dziennikarka odchodzi z TVP. "Czas na zmiany"

Po prawie dwóch dekadach, z Telewizją Polską żegna się Marzena Kawa. Prezenterka prognozy pogody i programów lifestylowych emitowanych przez publicznego nadawcę poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych. Zasugerowała swoim obserwatorom, że to nie koniec jej kariery w mediach.

Marzena Kawa żegna się z TVP. "Nie mówię do widzenia"

Marzena Kawa z Telewizją Polską była związana prawie 20 lat. Swoją karierę w mediach zaczynała jako wydawca w TVP3 Warszawa. Kojarzona jest, przede wszystkim, z roli prezenterki prognozy pogody na najważniejszych antenach nadawcy, m.in. po głównym wydaniu "Wiadomości", w "Pytaniu na śniadanie"” TVP2 oraz w TVP Info. Kilka lat temu znalazła się wśród gospodarzy "Pytania na śniadanie", a także pojawiła się w programie "Teleexpress na deser", emitowanym w niedziele jako ciąg dalszy "Teleexpressu". Od wiosny 2021 roku była także współprowadzącą "Dziennik Regionów" w TVP3, a od jesieni 2019 do wiosny 2021 roku współpracowała z Polskim Radiem jako jedna z prowadzących "Cztery pory roku" w Jedynce.

W poniedziałek, w jej mediach społecznościowych pojawiło się pożegnanie z Telewizją Polską.

"Czas na zmiany Drodzy Widzowie‼️ Chciałabym z całego serca podziękować Wam wszystkim za wsparcie, życzliwość i zaufanie, które od Was otrzymywałam przez te wszystkie lata! Wasza obecność, DRODZY WIDZOWIE była dla mnie i wciąż pozostaje największą motywacją do pracy. Każdy Wasz uśmiech, każde słowo uznania, każdy komentarz – wszystko to dawało mi siłę i energię do działania. I mam nadzieję, że będzie tak dalej!" – napisała w poście na Instagramie

"Wszystkim, z którymi pracowałam w redakcjach: "Pytanie na niadanie", TELEEXPRESSU, POGODY, TVP3, TVP3 Warszawa jestem wdzięczna za każdą wspólną chwilę, za Waszą ciężką pracę, za śmiech i za wsparcie w trudnych momentach. Nie mówię do widzenia tylko DO ZOBACZENIA" – zaznaczyła.

Iga Lewko znika z "Teleexpressu". Pracowała przy programie przez 16 lat

Niedawno z TVP odeszła inna wieloletnia dziennikarka. Iga Lewko od kilkunastu lat pracowała jako reporterka "Teleexpressu" i "Teleexpressu Extra". Specjalizowała się w przeprowadzaniu sond ulicznych. Od 2018 roku prowadziła także "Teleexpress na deser". Pod koniec sierpnia dziennikarka poinformowała, że kończy współpracę z formatem.

"Moja ponad 16-letnia podróż z "Teleexpressem" właśnie dobiegła końca. Postanowiłam zaprowadzić zmiany w swoim życiu i poszukać nowych wyzwań i celów poza szklanym ekranem" – przekazała w mediach społecznościowych.

""Teleexpress" był moim drugim, a czasami nawet pierwszym domem, miejscem, w którym poznałam prawdziwych przyjaciół, w którym dojrzałam jako człowiek i dziennikarka. Zawsze będę dumna z tego, że byłam częścią tak wspaniałego zespołu. Z całego serca dziękuję Państwu za zaufanie i sympatię" – dodała Iga Lewko na Facebooku.

