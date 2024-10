Coraz mniej widzów serwisów informacyjnych. TV Republika mocno w górę

Serwis Wirtualnemedia.pl opublikował dane Nielsen Audience Measurement, dotyczące najchętniej oglądanych programów informacyjnych w Polsce. Niemałym sukcesem może pochwalić się serwis "Dzisiaj", który popularnością przebił "Panoramę" TVP i znalazł się tuż za "Wydarzeniami" Polsatu. Wszystkie programy informacyjne poza "Faktami" TVN i czołowym programem informacyjnym TV Republika zanotowały we wrześniu spadki widowni.

Ranking programów informacyjnych. "Wydarzenia" Polsatu oddały miejsce na podium

Liderem zestawiania, opublikowanego przez Wirtualne Media, niezmiennie pozostają nadawane o 19.00 "Fakty" TVN i TVN24 BiS. We wrześniu program oglądało średnio 2,33 mln widzów, co zapewniło tym stacjom 22,29 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W stosunku do poprzedniego roku zanotowano tu wzrost o 4,8 proc. widzów.

Drugie miejsce zajmuje "19.30". Jego średnia widownia w Jedynce, TVP Info i TVP Polonia w porównaniu do września ub.r. spadła aż o 32,3 proc. W minionym miesiącu program gromadził przed telewizorami średnio 1,63 mln osób, co stanowi 14,91 proc. udziału.

Podium zamyka "Teleexpress", który awansował z czwartego na trzecie miejsce. Program mógł liczyć na 1,31 mln widzów. To o 26,6 proc. mniej niż rok wcześniej.

Na czwarte miejsce spadły "Wydarzenia" Polsatu, gromadząc 1,3 mln widzów. Od września serwis nie jest już nadawany w Polsat News. Program zanotował spadek rok do roku o 7,7 proc.

Świetny wynik serwisu "Dzisiaj" TV Republika. Jak wypadły "Wiadomości" wPolsce24?

Tuż za nimi znalazł się serwis "Dzisiaj" TV Republiki. Jego widownia wzrosła o 4362 proc. do 620 tys. widzów.

Dzisiaj" wyprzedziło "Panoramę", która miała w zeszłym miesiącu 280 tys. oglądających. Rok wcześniej "Panoramę" oglądało 1,21 mln widzów. Od września serwis zniknął z TVP2 i pozostał tylko w ramówce TVP Info.

Nowy program informacyjny "Wiadomości" w telewizji wPolsce24 miał we wrześniu z kolei 145 tys. widzów.

