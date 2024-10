Po co zmieniono logo TVP Info? "To symboliczna zmiana"

W poniedziałek 30 września ruszyło nowe studio TVP Info. Kanał jest nadawany z dawnego studia "Pytania na śniadanie" przy ulicy Woronicza w Warszawie. To jednak nie jedyne zmiany. Tego samego dnia wystartował też nowy serwis informacyjny TVP Info – "Dzień w godzinę". Będzie to kolejny tego typu format obok "14.30", ukazującej się w TVP Info, oraz "19.30" – przeznaczonej dla widzów TVP1.

Widzowie TVP Info zobaczyli już też nowe logo stacji. Kilka dni temu TVP wystąpiła do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o zastrzeżenie nowego znaku słowno-graficznego TVP Info. Dotychczasowy logotyp, utrzymany w biało-czerwonych barwach, został zastąpiony grafiką, zawierającą ciemnoniebieski i czerwony kolor.

W rozmowie z Wirtualnymi Mediami Grzegorz Sajór, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, tłumaczył, dlaczego zdecydowano się a zmianę loga stacji.

Dlaczego zmieniono logo TVP Info. Sajór: To symboliczne

Z danych Nielsena, do których dotarł serwis Wirtualnemedia.pl wynika, że, po grudniowych zmianach w mediach publicznych, TVP Info drastycznie spadło w rankingu oglądalności. Jeszcze w listopadzie stacja miała 5,65 proc. udziału, w styczniu było to już tylko 1,52 proc. Kanał przekroczył granicę 2 proc. jedynie we wrześniu, gdy stacja relacjonowała powódź w Polsce.

– Wyniki z jedynką z przodu nas nie zadowalają. Chcielibyśmy, aby udział TVP Info w rynku przekraczał zawsze 2 proc. – zapowiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami szef TAI.

Grzegorz Sajór odniósł się również do najnowszych zmian w stacji i zdradził, dlaczego zdecydowano się zmienić logo TVP Info.

– Nowe studio jest nieporównywalne z tym, które było na Placu Powstańców. Jest prawie dwa razy większe i wyższe, więc daje dużo większe możliwości realizacyjne. TVP Info zyskało też nową oprawę i logo. To symboliczna zmiana. Słyszeliśmy zarzuty, że są nowi prowadzący i programy, ale logo zostało to samo. Chcemy także w ten sposób pokazać, że TVP Info nie jest takie, jak przez osiem poprzednich lat – stwierdził.

