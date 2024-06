Znany aktor w Telewizji Republika. Skończyło się awanturą

Żona Daniela Olbrychskiego, Krystyna Demska-Olbrychska była kandydatką Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego, jednak nie uzyskała mandatu. Aktor pojawił się w związku z jej udziałem w wyborach europejskich w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w sztabie wyborczym KO. Pod budynkiem udzielił krótkiego wywiadu reporterce Telewizji Republika. Do dyskusji włączyła się też jego żona i wtedy zrobiło się gorąco.

Olbrychski w Telewizji Republika. Został zapytany zatrzymanych żołnierzy

W rozmowie z reporterką TV Republika, Olbrychski przyznał, że spodziewał się wygranej KO w tych wyborach, jednak zaznaczył, że "ciągle się dziwi się wysokiej punktacji partii, która tyle złego wyrządziła w Polsce i próbuje wyrządzać dalej", mając na myśli PiS.

Dopytywany o sytuację na granicy polsko-białoruskiej oraz śmierć polskiego żołnierza, Olbrychski stwierdził, że wini za to reżim Putina i Łukaszenkę, a także polskich polityków, którzy zdają się im sprzyjać, a nie obecny rząd. Jak dodał, reakcja polskiego rządu na te wydarzenia była "najmądrzejsza, jaka mogła być".

Żona Olbrychskiego grzmi na TV Republika: Jesteście spadkobiercami TVPiS

Najwięcej emocji wzbudził jednak temat aresztowania trzech polskich żołnierzy, o którym długo nie informowano opinii publicznej. Olbrychski stwierdził, że ta informacja nie została zatajona na taką skalę, jak obecność rakiety, która przelatywała nad Polską.

– Tam minister, z tego, co się orientuję, nie został poinformowany. Tutaj minister Kosiniak-Kamysz wyszedł i powiedział, że dostał notatkę, a nas nie poinformował – ripostowała reporterka.

– To są fałszywe informacje – zareagował Daniel Olbrychski.

Po tym stwierdzeniu do rozmowy wtrąciła się żona aktora. – Pani jest z Telewizji Republika, więc Pani ma zawsze fałszywe informacje – stwierdziła Demska-Olbrychska. – To jest najbardziej szkodliwa telewizja, jaka istnieje w Polsce w tej chwili. Jesteście spadkobiercami TVPiS – dodawała.

– To, co zrobił pan Kuski i to co zrobiła telewizja tak zwana publiczna jest ogromną szkodą. Nie ma pani pojęcia, o czym pani mówi – mówiła, gdy dziennikarka zauważyła, że teraz TVP notuje ogromny spadek oglądalności.

Czytaj też:

Duże zmiany w Polsat News. Chodzi o czołowych dziennikarzyCzytaj też:

"Po prostu obrzydliwe". Stanowski uderza w posłankę KO