Nie żyje współzałożyciel Perfectu. "Wojtek nas opuścił"

"Dziś o 7 rano Wojtek Morawski nas opuścił..." – napisał w mediach społecznościowych Zbigniew Hołdys. Informację o śmierci Morawskiego, współzałożyciela i byłego perkusisty Perfectu, potwierdzili Onetowi przedstawiciele Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. To tam w ostatnim czasie przebywał muzyk.

Artysta zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi i pozostawał pod opieką Polskiej Fundacji Muzycznej. Wcześniej mieszkał w Domu Pomocy Społecznej w Sulejowie. W ubiegłym roku Tomasz Kopeć z Polskiej Fundacji Muzycznej w rozmowie z "Faktem" przyznał, że były muzyk Perfectu nieustannie potrzebuje wsparcia, mimo że mógł liczyć na pomoc rehabilitantów. Wcześniej Krzysztof Skiba przekazał, że schorowany artysta ma problemy z pamięcią.

"Wybitny perkusista, współtwórca historii polskiego rocka, artysta o niezwykłej wrażliwości i energii scenicznej. Związany z takimi zespołami jak Breakout, Perfect, Porter Band, Voo Voo czy Klan, współtworzył brzmienie, które dla wielu pokoleń stało się symbolem muzycznej wolności i autentyczności. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci" – przekazała we wpisie po śmierci Morawskiego Polska Fundacja Muzyczna.

Kim był Wojciech Morawski?

Wojciech Morawski urodził się 9 października 1949 r. w Warszawie. Drogę muzyczną rozpoczął pod koniec lat 60. – od 1969 r. występował na scenie. Współpracował z wieloma formacjami, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki – to zespoły takie jak Grupa X, Klan, Breakout, a także Grupa Organowa Krzysztofa Sadowskiego.

W drugiej połowie lat 70. współtworzył Świadectwo Dojrzałości oraz zespół Perfect. To właśnie z nim Morawski osiągnął największe muzyczne sukcesy i zyskał popularność. Występował w grupie w latach 1977-1980. Później perkusista grał w Porter Bandzie, projekcie Morawski Waglewski Nowicki Hołdys, a także współtworzył początki zespołu Voo Voo.