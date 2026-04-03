"Nawet mnie to śmieszy". Dowbor wbija szpilę Miszczakowi

Medialny spór między prezenterką Katarzyną Dowbor o dyrektorem programowym Polsatu Edwardem Miszczakiem, zaczął się od zastąpienia Dowbor nową prowadzącą, Elżbietą Romanowską w programie "Nasz nowy dom". Ostatnio dziennikarka odpowiedziała dyrektorowi programowemu na przytyk, który dotyczył jej zmęczenia na planie formatu Polsatu. Miszczak powiedział "SE", że Ale "Dowbor nie chce wracać do Polsatu, bo znalazła nowe, fajne życie". "Proszę zobaczyć: jest gwiazdą porannego programu, występuje w kampaniach reklamowych. Wszystko w jej życiu się ułożyło. Myślę, że ten program ją trochę męczył i krępował. Jednym słowem, ja ją bardzo lubię, tylko wtedy był taki układ, że program 'Nasz nowy dom' musiał nabrać innego kierunku. Tyle" – podsumował.

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" po raz kolejny opowiedziała o swoich kontaktach z Edwardem Miszczakiem. – W ogóle się nie spierałam nigdy z panem Miszczakiem. Ja się z nim nie spieram. Wysłuchałam tego, co miał mi do powiedzenia, wyszłam i koniec – stwierdziła w wywiadzie dla portalu Plejada.

– Oczywiście, czasem sobie pożartujemy, ale nawet mnie to śmieszy, bo jak nagle słyszę, że pan Miszczak wie, co ja czuję, bo "on uważa, że ja czuję coś tam", to z kolei odpowiadam, że jak chce się dowiedzieć, co ja czuję i co ja myślę, to niech do mnie zadzwoni – wskazała. Jak dodała, dotychczas nie zadzwonił.

Medialny spór

Wcześniej Katarzyna Dowbor również nie gryzła się w język. – Na planie "Naszego nowego domu" czułam się jak w domu — ten program ani mnie nie męczył, ani nie krępował. Następnym razem, gdy pan Edward Miszczak będzie chciał dowiedzieć się, co myślę, to niech mnie po prostu zapyta. Nie warto wróżyć z fusów – stwierdziła, wbijając szpilę dyrektorowi z Polsatu.

