Powiedział, co myśli o Rosji. Koncerty gwiazdora Modern Talking odwołane

Dieter Bohlen, były członek legendarnego duetu Modern Talking, miał pojawić się na Litwie w listopadzie tego roku.

Niespodziewane decyzje ws. koncertów gwiazdy Modern Talking

Tam miał zaplanowane dwa koncerty: 20 listopada w hali Svyturys w Kłajpedzie oraz dzień później w hali Zalgiris w Kownie. Żadne z wydarzeń nie dojdzie jednak do skutku. Informację o odwołaniu koncertów i wstrzymaniu sprzedaży biletów potwierdzili już organizatorzy.

– Po konsultacjach z organizatorami uznaliśmy, że takie wydarzenie nie powinno się odbyć w naszej hali – przekazał LRT, litewskiemu publicznemu nadawcy Mantas Vedrickas, kierownik ds. organizacji wydarzeń w hali Zalgiris.

Wszystko przez wypowiedzi o Rosji?

Choć oficjalny powód takiej decyzji nie został podany do publicznej wiadomości, można podejrzewać, iż jest ona konsekwencją niedawnych wypowiedzi artysty na temat Federacji Rosyjskiej. Bohlen nie tylko krytycznie ocenił ochłodzenie relacji niemiecko-rosyjskich, ale również zachęcał do kupowania rosyjskich surowców energetycznych.

– Rosja i Niemcy – to był po prostu "dream team" (drużyna marzeń – przyp. red.), ponieważ mieliśmy tanią energię, a interesy szły bardzo dobrze. Z ekonomicznego punktu widzenia, to była współpraca jak Modern Talking – ocenił Bohlen.

To nie pierwsze wypowiedzi muzyka, które odbiły się szerokim echem. Wcześniej krytycznie odnosił się on do wspierania militarnego Ukrainy, podkreślając, że konfliktu nie można rozwiązywać przemocą.

Dieter Bohlen to niemiecki muzyk, kompozytor, wokalista i producent muzyczny. Znany jest przede wszystkim jako założyciel i członek duetu Modern Talking, śpiewającego w języku angielskim, a także założyciel zespołu Blue System. Z wykształcenia jest ekonomistą.

Żona muzyka przerwała milczenie. "To jego perspektywa"Czytaj też:

Były gwiazdor TVP w show Polsatu. "Zmieniłem myślenie"Czytaj też:

Znany muzyk z zarzutami. Dwukrotnie stanie przed sądem