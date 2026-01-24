"Trzeba pokazywać". Mazurek i Stanowski analizują radę warszawskiego europosła

Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski próbowali rozgryźć, co dokładnie miał na myśli polityk Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba w swojej wypowiedzi o trzeciej linii warszawskiego metra.

– Jeśli jest wam zimno, idźcie do metra, ogrzejcie się nim – powiedział Mazurek. – A po co mają iść do metra? – zapytał Stanowski.

– Bo tą trzecią linią się można ogrzać – powołał się na Szczerbę drugi prowadzący.

– Ale to we własnym mieszkaniu można się nią ogrzać – starał się precyzować wypowiedź europosła KO Stanowski.

– Ale jeszcze nie ma trzeciej linii – zastanowił się Mazurek.

– Zaraz to przeanalizujemy, zobaczmy, co powiedział europoseł Szczerba – zaproponował szef Kanału Zero.

Jak się ogrzać w razie kryzysu? Szczerba: Trzecia linia metra

Polityk został zapytany w Radio ZET, co dokładnie należy robić kiedy zabraknie prądu. W Poradniku Bezpieczeństwa rząd radzi bowiem, aby zapewnić sobie alternatywne źródło ogrzewania. Europoseł został też zapytany, jak on by zareagował w kryzysowej sytuacji.

– Na przykład mój prezydent mojego miasta Rafał Trzaskowski planuje trzecią linię metra, która będzie całkowicie autonomiczną linią metra – powiedział Szczerba, na co prowadząca Beata Lubecka zaczęła się śmiać, pytając, co to ma do rzeczy.

– To znaczy, że będzie zasilana autonomicznie, czyli będzie takie metro mogło funkcjonować również wtedy, kiedy nie będzie podłączony do tego całego zbiorczego systemu – wyjaśnił Szczerba. Dziennikarka zwróciła uwagę, że przecież takie metro też będzie zasilane przed prąd.

Polityk odparł, że rząd odrabia lekcję z tego, co dzieje się na Ukrainie. – Będziemy wdrażać różnego rodzaju autonomiczne systemy w ramach funkcjonowania miasta – tłumaczył.

Dziennikarka zapytała, co z tymi, którzy mieszkają w domach i mają na przykład pompy ciepła.

– To nie jest mój problem. Znaczy to nie jest mój problem w sensie, że jakby ja nie mam takiej sytuacji, natomiast jestem uzależniony rzeczywiście od źródeł zasilania miejskich – odpowiedział polityk.

Stanowski: Zapewniam pana

– Panie pośle, to, że ta trzecia linia ma być autonomiczna, to nie znaczy, że ona nie będzie na prąd, nie będzie potrzebowała prądu, nie będzie zjadać prądu i tak dalej. Chodzi o to, że tam nie będzie maszynistów. Tylko o to – powiedział Stanowski.

– Skoro metro bez maszynisty ogrzeje panu mieszkanie, to zapewniam, że metro z maszynistą też panu ogrzeje mieszkanie – dodał.

– Ale słuchaj, czy jeśli metro bez maszynisty ogrzewa mieszkania, to czy samochód bez maszynisty również? – zapytał Mazurek.

– Nie wiem – przyznał Stanowski.

