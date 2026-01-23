Skłócone gwiazdy razem w Sejmie. Bajor: Tak trzymać

We wtorek Małgorzata Rozenek-Majdan i Dorota "Doda" Rabczewska wzięły udział w posiedzeniu sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. dobrostanu zwierząt. Podczas jej obrad procedowano dwa projekty dot. ochrony zwierząt. Jeden z nich zakłada ogólnopolski zakaz używania fajerwerków, z możliwością czasowego uchylenia go przez gminy.

Nie jest tajemnicą, że panie za sobą nie przepadają, czemu dają upust m.in. w wywiadach. Jednak fakt, iż pojawiły się w jednym miejscu, aby zawalczyć o dobrostan zwierząt, nie umknął uwadze muzyka Michała Bajora. Artysta opublikował na Instagramie obszerny wpis, w którym wyraził swój podziw dla ich zaangażowania.

"Jest jedna dziedzina naszego życia, w której – mając swoje żelazne zasady – staram się nie uczestniczyć w jej rozgrywkach. To polityka. Czasami udaje mi się jedynie rzucić butem w telewizor albo odburknąć coś do gadających głów – także i tych na całym świecie…Dlatego oddycham z ulgą, gdy poza podkopami i wrzaskami, nagle, i trochę niechcący, wpuszczona zostaje do tego bazaru ';powagi', konstruktywna grupa ludzi spoza branży. I spoza zamkniętych drzwi" – rozpoczął wokalista.

"Tak trzymać!"

"Wśród obecnych na sali komisji pojawiają się głupie uśmieszki i równie krzywe słowa. Ale to nowe zaczyna nas zawstydzać. Bo zaczynamy ich trochę słuchać. Obserwować, a może i zgadzać się!" – pisze Michał Bajor. "I oto jesteśmy skłonni odpuścić ciągłym emocjom. Słuchamy postaci, które przecież również budują nasze podwórko, jak i też ten świat wokół nas. Osób, które nie pchając się na siłę do środka, potrafią godnie i merytorycznie przedstawić swój głos w sprawie. Niestety często tylko na chwilę – ale jednak coś świeżego i oczywistego można zapamiętać" – stwierdził gwiazdor.

"Tym razem gratulacje należą się Małgosi Rozenek-Majdan oraz Dodzie, które znalazły się w środku i świetnie przykuły uwagę wielu osób znudzonych tematem – i sobą… Panie zrobiły to innością rozmowy i apelem o większą empatię wobec ludzi i zwierząt. Tak trzymać, drogie Panie" – podsumował swój wpis Michał Bajor.

