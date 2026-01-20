Kryzys Kanału Zero? "Spada liczba subskrybentów"

Na koniec grudnia Kanał Zero miał na platformie YouTube 2,17 mln subskrybentów. 28 grudnia wyemitowano rozmowę z Wojciechem Olszańskim i Marcinem Osadowskim z partii Rodacy Kamraci, której forma wywołała duże kontrowersje. W trakcie wywiadu, który przeprowadził dziennikarz KZ Dawid Chęć, pokazano wypowiedzi przedstawicieli Kanału, którzy odnosili się do słów gości. M.in. Arleta Bojke oraz Igor Zalewski "prostowali" stwierdzenia Olszańskiego i Osadowskiego. Wielu widzów oceniło to jako zbędną ingerencję i cenzurę.

Jak zauważa profil Res Futura Data House, po publikacji rozmowy liczba subskrypcji kanału Stanowskiego spadła do 2,15 mln. Co ciekawe, subskrypcje na podobnym, niższym poziomie, utrzymują się do dziś, czyli od niemal miesiąca. Res Futura Data House analizując w grudniu strukturę komentarzy w social mediach do emisji rozmowy z Rodakami Kamratami informował: "14,9 proc. użytkowników zadeklarowało rezygnację z subskrypcji, argumentując to odejściem Kanału Zero od niezależności i pluralizmu."

"Deklaracje nie zawsze przekładają się na późniejsze decyzje internautów, ale widać minimalny spadek w zakresie liczby subskrybentów. Tym bardziej jest to wyjątkowa sytuacja, że dopiero drugi raz od oficjalnego startu Kanału Zero (1 lutego 2024) można zaobserwować taki spadek" – czytamy.

Spadają subskrypcje, a przyrost wyhamował

Po raz pierwszy subskrypcje spadły po emisji wywiadu z prorosyjskim kandydatem na prezydenta Maciejem Maciakiem. Wtedy odnotowano odpływ 10 tys. subskrybentów. Już na początku rozmowy przeprowadzający ją Krzysztof Stanowski opuścił studio w geście sprzeciwu wobec poglądom Maciaka.

Jednak odpływ subskrybentów nie jest jedynym problemem KZ. Chodzi też o zwolnione tempo przyrostu subskrypcji. Z danych Socialblade wynika, że wyhamował przyrost subskrypcji Kanału Zero w ostatnich miesiącach poprzedniego roku. Jeszcze we wrześniu było to 50 tys., a w kolejnych trzech miesiącach łącznie 40 tys. Największy przyrost w 2025 roku odnotowano w maju – 190 tys., co miało związek z kampanią prezydencką.

