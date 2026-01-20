Stanowski kontra Schreiber. Poszło o klub go-go. "Weź się nie kompromituj"

Portal Blask Online opublikował w minioną niedzielę zdjęcia założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego z jednego z warszawskich klubów go-go.

Stanowski przyłapany w klubie go-go. "Ot, cała historia"

Według serwisu, popularny dziennikarz bawił się tam w towarzystwie kolegi. "Większość czasu, który spędził w klubie (około 2 godziny), przesiedział na kanapie w sali głównej, od czasu do czasu zaczepiany przez pracujące w klubie kobiety" – czytamy.

Informację błyskawicznie podchwycili Internauci, którzy byli ciekawi komentarza Stanowskiego. Ostatecznie dziennikarz postanowił odnieść się do medialnych doniesień. "Tak jak napisano w tekście, byłem z kolegami, siedziałem na głównej sali i co jakiś byłem zaczepiany przez obsługę, ale nie skorzystałem z żadnych usług (tańców). Ot, cała historia" – napisał.

Schreiber kontra Stanowski. "Przestań się kompromitować"

Jak się okazuje, sprawa ma swój dalszy ciąg. Do sprawy odniosła się bowiem kontrowersyjna celebrytka Marianna Schreiber. We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym postanowiła w osobliwy sposób zwrócić uwagę na nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn.

"Stanowski w klubie go go z laskami na kolanach – to nic, facet przecież musi, dajcie mu żyć. Jak chce zaruch*ć to czemu nie. Kobieta, która zmieniła partnera – kur*a, dzi*ka, szm*ta, ogólnie szon. Fuck the logic" – napisała na platformie X. Schreiber podkreśliła, że oczywiście Krzysztof Stanowski może robić co chce, ale "to jest zawsze to". "Facet może wszystko" – podsumowała.

Na reakcję dziennikarza nie trzeba było długo czekać. "Przestań się kompromitować i próbować ratować swoją reputację na moich plecach" – napisał do celebrytki. Stanowski zapewnił, że "żadna laska" nie siedziała mu na kolanach. "[...] widać moment zrobienia zdjęcia na stopklatce. Gdy zbieraliśmy się do wyjścia chciała mnie namówić na drinka, 39 sekund później podałem jej rękę i kolejne 3 sekundy później już jej nie było" – wyjaśnił, załączając do swojego wpisu wspomniane zdjęcia.

"Ale żeby tak tłumaczyć się Mariannie Schreiber? Upadek" – podsumowała wpis Stanowskiego celebrytka.

