Zdjęcia Stanowskiego w klubie go-go obiegły sieć. Jest komentarz dziennikarza

Portal Blask Online opublikował zdjęcia założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego z jednego z warszawskich klubów go-go. Według serwisu, popularny dziennikarz bawił się tam w towarzystwie kolegi. "Większość czasu, który spędził w klubie (około 2 godziny), przesiedział na kanapie w sali głównej, od czasu do czasu zaczepiany przez pracujące w klubie kobiety" – czytamy.

Informację błyskawicznie podchwycili Internauci, którzy byli ciekawi komentarza Stanowskiego. Ostatecznie dziennikarz postanowił odnieść się do medialnych doniesień. "Tak jak napisano w tekście, byłem z kolegami, siedziałem na głównej sali i co jakiś byłem zaczepiany przez obsługę, ale nie skorzystałem z żadnych usług (tańców). Ot, cała historia" – napisał.

Stanowski: Przepraszam bardzo, ale nie przytulałem

Do całej sytuacji odniósł się m.in. Janusz Korwin-Mikke. Polityk opublikował osobliwy wpis na platformie X. "Czytam, że p. Krzysztof Stanowski popełnił ogromną zbrodnię, bo przytulał panienkę w klubie go-go. A przepraszam, co miał tam robić? Książkę czytać?" – zapytał były poseł Konfederacji.

"Przepraszam bardzo, ale nie przytulałem" – zdementował błyskawicznie Stanowski.

Stanowski rozbija bank

Krzysztof Stanowski to jeden z najbardziej znanych dziennikarzy w Polsce. W lutym 2024 r. uruchomił Kanał Zero. Projekt szybko zyskał ogromną popularność, a oprócz samego szefa, jedną z jego głównych twarzy jest Robert Mazurek.

1 lutego 2026 r. ruszy portal internetowy Kanału Zero, który tworzyć będzie redakcja składająca się z kilkudziesięciu dziennikarzy. Wśród nich znajdą się m.in. Paweł Figurski i Marek Mikołajczyk. Redaktorem naczelnym serwisu będzie Patryk Słowik, a jego zastępcą – Anna Wittenberg. Obok portalu, tego samego dnia ma zacząć nadawać telewizja Kanał Zero TV.

Jednocześnie Stanowski zapowiedział dalszy rozwój samego kanału na YouTubie. Dziennikarz regularnie publikuje w mediach społecznościowych wyniki oglądalności Kanału Zero. "Mamy to! 1 MILIARD WYŚWIETLEŃ na YouTube w 2025 roku! Dziękujemy, że jesteście z nami!" – napisał na początku stycznia na platformie X.

