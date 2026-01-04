Noworoczne życzenia dla Tuska i Nawrockiego od kolektywu Mwizwo

O północy wznieśliśmy kieliszki prosecco z Biedry, składając życzenia członkom kolektywu, a sobie obiecaliśmy rzeczy, których już niestety nie pamiętamy, iż postanowienia noworoczne nie były nigdy naszą mocną stroną xD. Pomyśleliśmy sobie także, iż początek roku jest dobrą okazją, aby złożyć życzenia ważnym osobom publicznym w tym kraju. I tym, z którymi się zgadzamy, i tym, z którymi się nie zgadzamy – iżby pokazać, że jesteśmy inkluzywni. A zatem czego życzy kolektyw Mwizwo u progu kolejnego roku pod rządami krwawego Nawrockiego i uśmiechniętej koalicji (też dostrzegacie tę dychotomię noc – dzień, zło – dobro, mrok – jasność, fashysm – antyfashysm?).