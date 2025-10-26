Zaskakujący gość na weselu Cichopek i Kurzajewskiego. To znana polityk PiS

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to bez wątpienia najgłośniejsze wydarzenie polskiego show-biznesu ostatnich miesięcy. Uroczystość odbyła się w malowniczym hotelu w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Parze młodziej towarzyszyło w tym wyjątkowym dniu wielu znamienitych gości. Łącznie było ich aż 140.

Była rzecznik PiS na weselu Cichopek i Kurzajewskiego

Co ciekawe, na weselu Cichopek i Kurzajewskiego pojawiła się była rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Polityk pochwaliła się tą informacją za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"25.X.2025 Restauracja Hotel Drob Kasia &Maciej ❤️piękna para, cudowny wieczór" – napisała na Instagramie Mazurek. Do swojego wpisu polityk dodała zdjęcie z parą młodą.

instagram

Jak informuje Onet, Mazurek przybyła na uroczystość z żoną byłego prezesa Telewizji Polskiej Joanną Kurską. Co jednak łączy polityk PiS z świeżo upieczonymi małżonkami? "Była rzeczniczka PiS od lat aktywnie promuje region Poleskiego Parku Narodowego, gdzie odbyła się uroczystość. Związana z nim jest także Katarzyna Cichopek – aktorka brała udział w wydarzeniach popularyzujących lokalną przyrodę, m.in. kampaniach dotyczących ochrony żurawi – symbolu Polesia" – donosi serwis.

Głośne rozstanie i nowa miłość

Przypomnijmy, że to drugi już ślub Katarzyny Cichopek. Niespodziewana informacja o rozstaniu gwiazdy "M jak Miłość" z Marcinem Hakielem obiegła media w marcu 2022 roku. Para była małżeństwem 14 lat, a ich związek trwał 17. Doczekali się dwójki dzieci: urodzonego w 2009 roku syna Adama i córki Heleny, która przyszła na świat w 2013. W wywiadzie udzielonym krótko po rozstaniu tancerz ujawnił, że proponował żonie terapię, ale ta odmówiła, twierdząc, że potrzebuje wolności. Szybko okazało się, że powodem rozstania pary był romans Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim, z którym współprowadziła wówczas "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Prezenterzy przyznali się do związku w mediach społecznościowych w 40-te urodziny aktorki. Od tego czasu, informacje o nich gościły na portalach plotkarskich niemal codziennie przez wiele miesięcy. Narosło też wokół nich wiele afer, głównie związanych z byłą żoną Macieja Kurzajewskiego, która przy każdej okazji wbijała szpilę ojcu swoich dzieci.

Były mąż Katarzyny Cichopek ułożył sobie życie u boku nowej ukochanej – Dominiki Serowskiej. Na początku grudnia ubiegłego roku urodził im się synek – Romeo.

