Karolak oburzony na Mazurka. "Niech się w dupę pocałuje ku**a, ten cwaniak"

Mikołaj Bagiński ps. Baggi to 24-letni influencer, członek grupy "Dresscode", którego na Instagramie obserwuje ponad 600 tys. osób. Bagiński występuje w nowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" w Polsacie. W ramach promocji show, wraz ze swoją taneczną partnerką odwiedzili niedawno poranny program w Kanale Zero.

Po nagraniu, "Baggi" spotkał w redakcji KZ dziennikarza Roberta Mazurka. Chciał się z nim przywitać i wyciągnąć dłoń, co spotkało się z krytyką dziennikarza. – Ja ci podaję rękę pierwszy, cześć – oznajmił Mazurek.

– Dobrze. Mikołaj. A taka jest, tak się... – mówił wyraźnie zdziwiony influencer. – Jak podejdziesz do prezydenta, to polecisz do niego z łapą pierwsze? – pytał Robert Mazurek. Bagiński odparł, że myślał, iż tak się robi. – Serio tak miałem, że odebrałbym to jako kulturalne – wskazał.

– Tak samo jak ci kobieta podaje rękę. Nie podajesz kobiecie ręki pierwszy – pouczał dalej dziennikarz.

Po krótkiej rozmowie z Mazurkiem, "Bagi" powiedział do kamery: – Poranna lekcja wychowawcza. Robertem Mazurkiem się zestresowałem. Ja serio nie wiedziałem, że tak się robi.

Karolak wulgarnie o Mazurku

W kolejnej części vloga (całość opublikowano na kanale YT Mikołaja Bagińskiego), 24-latek rozmawia z aktorem Tomaszem Karolakiem, który również występuje w "Tańcu z Gwiazdami". – Słuchaj, dzisiaj byłem w Kanale Zero i pan Mazurek, ja słucham wbijam do KZ i mówię "dzień dobry, Mikołaj, cześć", a on do mnie, że jestem młodszy i nie powinienem mu łapy podawać pierwszy – relacjonuje gwiazdor internetowy.

Wtedy padły mocne słowa. – Niech on się w dupę pocałuje ku**a ten cwaniak, dobra. Co to ma być, daj spokój. Co to za ku**a zwracanie uwagi, co on ku**a kobietą. A weź – stwierdził oburzony Karolak.

