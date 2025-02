Robert Makłowicz apeluje do widzów. "Działalność przestępcza"

Robert Makłowicz, podobnie jak wiele innych znanych osób, boryka się z problemem fałszywych kont w mediach społecznościowych, które podszywają się pod daną osobę. Niedawno walkę z fałszywymi reklamami na Facebooku podjął miliarder Rafał Brzoska. Wczoraj na profilu Roberta Makłowicza na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym dziennikarz opowiedział o walce z fałszywymi kontami.

– Oświadczam uroczyście, że nigdy nie miałem i nie mam swoich kont w serwisach X ani też TikTok. Tymczasem pojawiają się tam konta, które są sygnowane moim imieniem i nazwiskiem, które kradną mój dorobek, powołują się na mnie, używają moich zdjęć i piszą niejako w moim imieniu. To jest działalność przestępcza – mówi dziennikarz.

Makłowicz poinformował również fanów, że obecnie przebywa za granicą, ale gdy tylko wróci, to zamierza podjąć odpowiednie kroki prawne. – Oczywiście mogę zgłaszać i zgłaszam administratorom owych serwisów te nadużycia, ale jak robi to jedna osoba – z reguły nie przynosi to skutku – powiedział. – Teraz właśnie prośba: jeśli Wy będziecie w wielkiej liczbie zgłaszać te konta serwisom TikTok i X jako fałszywe, być może przyniesie to rezultat i nie będziecie narażani na korzystanie z fałszywych treści – zaapelował do widzów.

Robert Makłowicz to znany dziennikarz kulinarny. Przez wiele lat prowadził programy w Telewizji Polskiej: "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza" oraz „Makłowicz w podróży”, w których podróżował, gotował i opowiadał o lokalnych kuchniach poszczególnych krajów lub zakątków Polski. Obecnie prowadzi kanał na YouTube, na którym ma ponad 600 tysięcy subskrybentów.