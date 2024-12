"Chciałam zbudować własny Kościół". Zaskakująca deklaracja Agnieszki Holland

Zaskakujące słowa padły w programie "Sto pytań do...", emitowanym na antenie TVP Info. Reżyser została zapytana, czy jest osobą wierzącą.

Kościół Holland? Reżyser: Mnóstwo osób by się przyłączyło

– Nie jestem członkinią żadnego Kościoła. Myślałam, żeby własny zbudować. Jak zaczęłam tę myśl poważnie traktować, to się okazało, że jest mnóstwo ludzi, którzy by się chętnie przyłączyli – powiedziała Agnieszka Holland.

Jak zaznaczyła, naradzała się w tej sprawie z teologami i wpadła na pomysł organizacji zgromadzeń w planetariach.

– W każdym większym mieście jest planetarium. Myślę, że to jest piękne miejsce do transcendentnego kontaktu z nieskończonością, ale to wymaga bardzo dużo czasu, którego nie miałam. Jest wielka potrzeba nowej wiary i nadziei – dywagowała Holland.

Holland uderza w rząd Tuska: Godzi się na bezkarne strzelanie do ludzi

W rozmowie padły też gorzkie słowa pod adresem rządu Donalda Tuska i jego polityki migracyjnej.

– Po tym, jak przez wiele lat chodzili, krzycząc "państwo prawa i konstytucja", obecny rząd teraz tworzy legislację, która godzi się na bezkarne strzelanie do ludzi, bo tym jest tak zwane "prawo strzelankowe" albo też "licencja do zabijania", jak nazywają to niektórzy prawnicy – stwierdziła reżyser.

Agnieszka Holland odebrała doktorat honoris causa łódzkiej filmówki z rocznym opóźnieniem. Jak tłumaczyła, powodem poślizgu była krytyka, jaka spadła na nią po premierze "Zielonej granicy".

— Otrzymywałam tyle pogróżek, że zdecydowałam, iż nie zaryzykuję przyjazdu do Polski. Żyjemy w trudnych czasach. Kiedy patrzymy na dzisiejsze konflikty, to widzimy, że żywią się one gównie strachem i nienawiścią – powiedziała reżyser. – Zalęgło się też w nas przekonanie, że w dzisiejszym świecie zło radzi sobie znacznie lepiej niż nadzieja – dodała.

