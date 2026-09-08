Znana celebrytka wściekła na "pierogi ukraińskie". "Nie ma czegoś takiego!"

Blanka Lipińska zasłynęła jako autorka powieści erotycznej "365 dni", na podstawie której powstał film z Michelle Morrone i Anną Marią-Sieklucką o tym samym tytule. Produkcja podbiła Netflix i stała się hitem na całym świecie. Celebrytka jest aktywna na Instagramie, codziennie zamieszcza tam różne treści, pokazuje urywki codzienności, reklamuje sprawdzone przez siebie produkty i wygłasza opinie na bieżące tematy. Jej poglądy są dość kontrowersyjne i często wywołują burzliwe komentarze.

Tym razem celebrytka uderzyła w niepotrzebną poprawność polityczną. Chodzi o zmienianie nazwy popularnej potrawy tak, aby nie urażała ona Ukraińców.

"Pierogi ukraińskie" rozzłościły Blankę Lipińską. Grzmi na nową nazwę

"Nie ma czegoś takiego! To pierogi ruskie" – grzmi na Instagramie Blanka Lipińska. Celebrytka pokazała zdjęcie ze sklepu, gdzie zamiast tradycyjnej nazwy pierogów pojawiły się "pierogi ukraińskie".

Lipińska podkreśliła absurd takich zabiegów.

"Pierogi ruskie, nie rosyjskie. Ruś to nie Rosja. Naprawdę nie trzeba przepisywać historii kulinarnej za każdym razem, gdy komuś zabraknie wiedzy, ale za to wystarczy mu skojarzeń i siły w dążeniu do męczącej już, i często niepotrzebnej poprawności. Putin nie wycofa wojsk, bo w barze mlecznym "ruskie" zmienią na "ukraińskie". Ukraina nie dostanie od tego ani jednego czołgu więcej. Jedynym zwycięstwem będzie kolejne zwycięstwo absurdalnej poprawności nad zdrowym rozsądkiem" – stwierdziła.

"Może zamiast zmieniać nazwy pierogów, zacznijmy od sprawdzenia, co te nazwy właściwie znaczą. To naprawdę mniej boli niż myślenie. Zamiast znać historię i znaczenie słów, wolimy cenzurować własne menu, żeby przypadkiem nikogo nie urazić skojarzeniem, które jest zwyczajnie błędna... aż ciężko w to uwierzyć" – podsumowała celebrytka.

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