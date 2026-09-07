Jan Frycz pożegnany na Powązkach. Wyjątkowy gest prezydenta

W poniedziałek 7 września odbyło się ostatnie pożegnanie Jana Frycza. Wybitny aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w Sali Pożegnań na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Miała charakter państwowy i świecki. W centralnym miejscu ustawiono urnę z prochami artysty. Znalazła się na czarnym podwyższeniu, wśród białych kwiatów i zapalonych świec. Za urną umieszczono duży czarno-biały portret aktora. Podczas pogrzebu mistrz ceremonii odczytał poruszające wspomnienia dzieci aktora. Przemówienia wygłosili również słynni aktorzy, którzy pozostawali z nim w bliskiej relacji.

Odznaczenia Jana Frycza na uroczystości pogrzebowej

Szczególną uwagę zwracały odznaczenia, które przypominały o dorobku i zasługach Frycza dla polskiej kultury. Przed urną, na bordowych poduszkach, wyeksponowano Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Jan Frycz otrzymał w 2005 roku z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Odznaczenie przyznano mu za wybitne zasługi w pracy artystycznej. Dziesięć lat później, w 2015 roku, aktor został uhonorowany Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Ważnym elementem ceremonii był także wieniec z biało-czerwonych kwiatów. Został opatrzony wstęgą i przesłany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Gest głowy państwa był jednym z symbolicznych akcentów towarzyszących ostatniemu pożegnaniu aktora.

Rodzinne zdjęcia aktora przed Salą Pożegnań

Podczas uroczystości pojawiło się również coś znacznie bardziej osobistego. Przed Salą Pożegnań ustawiono duże plansze z prywatnymi zdjęciami Jana Frycza.

Na fotografiach można zobaczyć aktora zarówno podczas pracy i oficjalnych wydarzeń, jak i w prywatnych chwilach spędzanych z rodziną oraz najbliższymi. Dzięki temu ekspozycja przypominała nie tylko o jego wielkiej karierze, ale również o człowieku pozostającym poza sceną i ekranem.

Obok plansz umieszczono dodatkowo portret artysty oraz księgę pamiątkową, w której żałobnicy mogli pozostawić wpis.

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