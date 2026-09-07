Rekordowa zbiórka TV Republika. 2 mln zł w 9 godzin

Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Tadeusz Kowalski poinformował w ubiegłym tygodniu, że nadawca Telewizji Republika nie uiścił w wymaganym terminie ani kolejnej raty za koncesję naziemną, ani raty z tytułu opłaty prolongacyjnej.

Rata w wysokości 1,79 mln zł miała zostać opłacona do 1 września wraz z opłatą prolongacyjną 258,5 tys. zł.

Zgodnie z 10-letnią koncesją naziemną, wydaną 2 lipca 2024 r., opłata za jej udzielenie to niemal 17,9 mln zł, rozłożone na 10 rocznych rat z dodatkowymi opłatami prolongacyjnymi.

Widzowie Republiki wpłacili 2 mln zł w 9 godzin

Republika uruchomiła we wtorek wieczorem zbiórkę na opłatę koncesyjną. Na ekranie pojawił się licznik, choć bez kwoty, którą nadawca chce zgromadzić. Dziennikarze stacji informowali jednak widzów, że potrzebne są 2 mln zł.

W niedzielę rano licznik pokazywał 3 proc. – Czasu mamy mało jak nigdy, a kwota do zebrania jest ogromna. Tylko od państwa zależy, czy w ciągu kilku dni uda się ten transfer zrealizować, czy zgodnie z zapowiedzią władzy wyłączą sygnał i odbiorą koncesję Telewizji Republika – mówił Miłosz Kłeczek. W trakcie jego programu liczba wpłat błyskawicznie poszła w górę.

Po godz. 13:00 stacja przekazała, że w ramach blisko 16 tys. wpłat zebrała 1 mln zł. Około godz. 18:00 zbiórka przekroczyła 2 mln zł. Złożyło się na to niemal 30 tys. wpłat. Dziennikarze i kierownictwo telewizji podziękowali widzom za wsparcie. Wieczorem w redakcji Republiki, znajdującej się w tzw. Błękitnym Wieżowcu przy Placu Bankowym w Warszawie, zorganizowano występy muzyczne. Zaśpiewała m.in. Aleksandra Gołda, a studio zamieniło się w taneczny parkiet.

"Jesteście naszymi prawdziwymi pracodawcami"

"Republika ma najwspanialszych widzów na świecie! Dzięki Waszym wpłatom i ogromnemu wsparciu zebraliśmy 2 miliony złotych na koncesję. Władza robi wszystko, żeby zamknąć nam usta i doprowadzić do zamknięcia naszej stacji. Jest tylko jedna rzecz, której najwyraźniej nie docenia – Waszej siły i miłości do Polski. Dziś po raz kolejny pokazaliście, czym jest prawdziwa SOLIDARNOŚĆ. To słowo dla Polaków ma szczególne, historyczne znaczenie. Nieraz udowadnialiśmy, że kiedy jesteśmy razem, potrafimy obronić to, co dla nas najważniejsze" – napisał na platformie X prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz.

"Republika to nie tylko telewizja. Republika to rodzina. To Dom Wolnego Słowa. Dom, który istnieje dzięki Wam – naszym Widzom. To Wy jesteście naszymi prawdziwymi pracodawcami. To dzięki Wam możemy mówić głośno o tym, o czym inni wolą milczeć. Będziemy patrzeć władzy na ręce. Będziemy informować o nieprawidłowościach rządu 13 grudnia. Będziemy zadawać trudne pytania i pokazywać fakty. Niezależnie od tego, czy władzy się to podoba" – dodał.

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