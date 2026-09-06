Stop indoktrynacji polskością! Kształtujmy osobodzieci na nowoczesnych Europejczyków

MŁODZI WYKSZTAŁCENI I Z WIELKICH OŚRODKÓW Kochani, rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim kolejne pozytywne zmiany w polskich szkołach.
Otósh uczniowie na szkolnych stołówkach będą mogli doświadczyć większej różnorodności pokarmowej, a przede wszystkim zmniejszony zostanie wolumen zjadanego przez osobodzieci mięsa, a co za tym idzie – przyczynimy się do wzrostu poziomu szczęśliwości na planecie i zredukujemy ślad węglowy. Fantastycznie, prawda?
To jest naprawdę spoko, iż takie rzeczy w polskich szkołach się dzieją, jeszcze nie tak dawno nawet nie pomyśleliśmy, iż to możliwe, iż za czarnkowskiej nocy edukacyjnej w stołówkach były pewnie na zmianę kotlety schabowe, mielone i z piersi kurczaka, iżby w ten sposób indoktrynować dzieci tradycyjną polskością.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.