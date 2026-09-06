Stop indoktrynacji polskością! Kształtujmy osobodzieci na nowoczesnych Europejczyków

Otósh uczniowie na szkolnych stołówkach będą mogli doświadczyć większej różnorodności pokarmowej, a przede wszystkim zmniejszony zostanie wolumen zjadanego przez osobodzieci mięsa, a co za tym idzie – przyczynimy się do wzrostu poziomu szczęśliwości na planecie i zredukujemy ślad węglowy. Fantastycznie, prawda?

To jest naprawdę spoko, iż takie rzeczy w polskich szkołach się dzieją, jeszcze nie tak dawno nawet nie pomyśleliśmy, iż to możliwe, iż za czarnkowskiej nocy edukacyjnej w stołówkach były pewnie na zmianę kotlety schabowe, mielone i z piersi kurczaka, iżby w ten sposób indoktrynować dzieci tradycyjną polskością.