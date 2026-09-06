Edyta Górniak wściekła po koncercie w TVP. "Oficjalnie rezygnuję"

Edyta Górniak była jedną z gwiazd finałowego koncertu trasy "Lata z Radiem i Telewizją Polską". Koncert odbył się w sobotę (5 września) w Białych Błotach (woj. kujawsko-pomorskie).

Artystka nie była zadowolona ze swojego występu. We wpisie, który zamieściła na Instagramie, nie kryła żalu do produkcji TVP. Poinformowała również, co dalej z jej współpracą z publicznym nadawcą.

Edyta Górniak rezygnuje ze współpracy z TVP

"Drodzy Widzowie, Słuchacze i wieloletni Fani, po 36 latach współpracy z Telewizją Polską doczekałam się, że produkcja zamykającego trasę letnią koncertu w Białych Błotach – zapomniała włączyć na antenę mój mikrofon. O innych zaniedbaniach nawet nie wspomnę. Zdegradowała jakość mojej pracy, starań i przygotowań, które podjęłam mimo przeziębienia" – napisała Edyta Górniak.

"Jest mi tak przykro, że nie potrafię nawet tego wyrazić (!). Jestem w szoku i po tym, co działo się za kulisami, a także na scenie i na antenie, oficjalnie rezygnuję z najbliższych zaproszeń od Telewizji Polskiej. Na taką ilość zaniedbań i brak profesjonalizmu – nigdy nie będzie mojej zgody" – oświadczyła piosenkarka.





Telewizja Polska nie odniosła się dotychczas do oświadczenia artystki. TVP opublikowała za to na Instagramie fragment występu Górniak, a konkretnie wykonania utworu "I Will Survive". Nie spodobało się to samej zainteresowanej. "BEZNADZIEJA. A utwór z mojego repertuaru, który dziś wykonaliśmy, poszedł do kosza. Dziękuję Telewizji Polskiej" – skomentowała.

"Nieważne, co zaśpiewasz. Ważne, że Ty śpiewasz. Najlepsza, nasze dobro narodowe!"; "Dla nas i tak jesteś najpiękniejszym głosem w Polsce, niezależnie od warunków. Ale jak najbardziej rozumiem Twoje rozżalenie, bo wiemy, jak profesjonalnie podchodzisz do swoich występów. Ściskam"; "A mi przypomniałaś tym utworem, że ze wszystkiego możemy się podnieść. Wykonanie jest prawdziwe i to najważniejsze" – pocieszali artystkę jej fani.

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