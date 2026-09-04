Polsat szykuje sylwestra w nowym miejscu. Takiego koncertu nie było od 10 lat

W mediach zaczęły się pojawiać pierwsze doniesienia dotyczące tegorocznych koncertów sylwestrowych. W sierpniu branżowy portal Press.pl podał, że Toruń nie planuje w tym roku organizowania imprezy plenerowej wspólnie z Polsatem.

Stacja od 2015 r. realizowała koncerty sylwestrowe na Śląsku. Były to różne lokalizacje: teren przed katowickim Spodkiem, Park Śląski bądź Stadion Śląski w Chorzowie. W 2024 r. przetarg na organizację sylwestra na Stadionie Śląskim wygrała Telewizja Polska. Polsat przeniósł swoją imprezę do Torunia. Zarówno w 2024, jak i 2025 r. koncert odbył się na Rynku Staromiejskim. Scena została wkomponowana w otoczenie zabytkowych kamienic w samym sercu miasta.

– W tym roku nie planujemy realizacji koncertu sylwestrowego we współpracy z Polsatem – poinformował serwis Press.pl Marcin Centkowski, rzecznik prasowy prezydenta Torunia. – Po sukcesie "Sylwestrowej Mocy Przebojów" podjęliśmy wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego decyzję o organizacji wydarzenia w 2025 r. Była to jednak ostatnia odsłona współpracy z Polsatem w tym obszarze. Nie było również mowy o wieloletniej umowie na realizację przedsięwzięcia – wyjaśnił.

Polsat zorganizuje sylwestra we Wrocławiu

Okazuje się, że Polsat zorganizuje w tym roku koncert sylwestrowy we Wrocławiu. Taką informację przekazał portal Press.pl. Stacja dotychczas nie potwierdziła tych doniesień.

W latach 2005-2008 oraz 2010-2015 koncerty sylwestrowe z Wrocławia pokazywała Telewizja Polska, która po tym, jak prezesem TVP został Jacek Kurski, zdecydowała się przenieść imprezę do Zakopanego. W 2016 r. sylwestra ze stolicy Dolnego Śląska można było oglądać w Telewizji WP. Oznacza to, że telewizyjny koncert sylwestrowy wróci do Wrocławia po 10 latach.

Polsat w przeszłości organizował imprezy w ostatni dzień roku w Krakowie (2006, 2007), Warszawie (2008-2012) oraz Gdyni (2013, 2014).

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