Trzaskowski pokazał zdjęcie. Stanowski nie wytrzymał: Co jest prawdziwe?

W środę 4 czerwca Rafał Trzaskowski po raz pierwszy pojawił się publicznie po przegranych wyborach prezydenckich. – Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim Polkom i Polakom za każdy oddany na mnie głos. Szczególnie chciałem podziękować Warszawiakom i Warszawiankom za wszystkie głosy i niebywałą frekwencję, które motywują mnie do dalszej pracy – mówił podczas konferencji prasowej towarzyszącej otwarciu Placu Centralnego.

Polityk stwierdził, że nie ma do nikogo pretensji za swoją porażkę w wyborach prezydenckich, nie wini za nią również Donalda Tuska, który włączył się w kampanię na ostatniej prostej. –Polityka nie jest od tego, by mieć do kogokolwiek żale i pretensje. Ja mam naprawdę twardy charakter i zawsze patrzę do przodu, a dzisiaj myślę, że potrzebujemy właśnie tego – stwierdził.

Zapytany czy w myśl zasady "do trzech razy sztuka" rozważa kandydowanie w wyborach prezydenckich za pięć lat odparł, że aktualnie skupia się na pełnieniu obowiązków prezydenta Warszawy i zamierza dokończyć ten mandat.

Trzaskowski opublikował zdjęcie z żoną. Stanowski nie może uwierzyć

Tego samego dnia, późnym wieczorem Rafał Trzaskowski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z żoną Małgorzatą Trzaskowską. Widać na nim parę wtuloną w siebie na podłodze autobusu, którym podróżowali po kraju w czasie kampanii wyborczej.

"Nie zawsze jest idealnie. Ale najważniejsze to mieć niezawodne wsparcie. Wtedy można się szybko otrzepać i iść dalej!" – napisał polityk. "Trzaskobus. Gdzieś w Polsce. W środku nocy. W ogniu kampanijnej trasy. Z Gośką" – wyjaśnił.

Pod postem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Swoje wsparcie dla Rafała Trzaskowskiego wyraziło kilka znanych osób m.in. Hanna Lis, Maja Ostaszewska, Barbara Kurdej-Szatan, Marzena Rogalska, Marek Kaliszuk, Dorota Gardias, Monika Brodka czy Krzysztof Zalewski.

O komentarz pokusił się również Krzysztof Stanowski, który nie był już tak wyrozumiały dla niedoszłego prezydenta.

"Na tym tym jednym zdjęciu zawiera się to, dlaczego Rafał Trzaskowski przegrał wybory. Jeśli nawet sen jest udawany, to co jest prawdziwe?" – stwierdził krótko.

