Artyści nie chcą Skolima w Juracie. "Panie Prezydencie stać nas na więcej"

Prezydent Karol Nawrocki spotka się z młodzieżą w Juracie. W programie wydarzenia przewidziano spotkania i debaty, a także... koncert Skolima. "Po raz pierwszy w historii Rezydencja Prezydenta RP w Juracie zostanie otwarta dla młodego pokolenia Polaków. W dniach 29–30 sierpnia 2026 roku odbędzie się tam wyjątkowe spotkanie Prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą" – poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP. Jak podkreślono, w programie przewidziano "bezpośrednie rozmowy z prezydentem RP Karolem Nawrockim o Polsce", a także koncerty artystów, w tym również Skolima, Kubańczyka, a także braci Hyuka i Hyo Lee, którzy wykonają utwory Fryderyka Chopina.

Obecność kontrowersyjnego gwiazdora disco polo na wydarzeniu budzi silne emocje.

Nie chcą Skolima w Juracie. Apel do prezydenta

Apel do prezydenta w tej sprawie wystosowali Anna i Adam Weberowie – muzycy i twórcy aplikacji Pomelody, a prywatnie rodzice trzech synów. Para prosi Karola Nawrockiego o zmianę repertuaru.

– Od lat poświęcamy nasze życie walce o jakość kultury muzycznej, którą przekazujemy naszym dzieciom. Bo wierzymy, że dzieciństwo zasługuje na piękno, a nie na bylejakość. I wiemy, że muzyka to nie tylko dźwięki. Muzyka ma wielką moc, zostaje w człowieku, jest nośnikiem wartości – podkreślają na nagraniu w mediach społecznościowych.

– Panie prezydencie, w ten weekend spotka się pan z ludźmi młodymi, którzy za chwilę będą tworzyć nasze społeczeństwo, nasze instytucje, nasze rodziny, naszą Polskę. I właśnie dlatego pytamy, czy naprawdę chcemy, żeby takie treści były częścią tego, co nasze państwo przedstawia młodemu pokoleniu jako kulturę podczas wydarzenia organizowanego przez prezydenta RP? – dodają artyści.

Pod ich rolką na Instagramie zabrało głos mnóstwo gwiazd, które wsparły apel.

"Bardzo ważne słowa" — przyznała Anna Rusowicz.

"Tata się podpisuje" — dodał od siebie lider "Ich Trohe" Michał Wiśniewski.

Post poparł też Maciej Pela.

"O to to to !" — zaznaczyła Basia Giewont.

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