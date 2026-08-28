Znana dziennikarka odchodzi z Polsat News. Program zmieni nazwę

Iwona Kutyna żegna się z Polsat News. Prezenterka nie będzie już prowadzić programu "Cztery strony mediów". Jak dowiedział się serwis Press.pl, jej miejsce zajmie Marek Tejchman. Kutyna pozostaje natomiast w Radiu Zet.

Iwona Kutyna nie chciała oficjalnie potwierdzić informacji o odejściu z Polsat News. – Nie komentuję – stwierdziła krótko w rozmowie z "Presserwisem".

Iwona Kutyna odchodzi z Polsat News. Jej miejsce zajmie Marek Tejchman

Według ustaleń portalu, dotychczasowe miejsce prezenterki w programie "Cztery strony mediów" zajmie Marek Tejchman, znany również jako prowadzący "Gościa Wydarzeń". Wraz ze zmianą gospodarza zmieni się także nazwa programu – z "Cztery strony mediów Kutyny" na "Cztery strony mediów Tejchmana".

Program jest emitowany w soboty o godz. 9.55. Jego gośćmi są dziennikarze i publicyści, którzy komentują najważniejsze wydarzenia.

Iwona Kutyna dołączyła do zespołu Polsat News na początku grudnia 2024 roku. Prezenterka prowadziła tam nie tylko "Cztery strony mediów", ale także "Wydarzenia wieczorne", czyli wydanie serwisu informacyjnego o godz. 21.50, emitowane równolegle w Polsat News i Wydarzeniach 24.

Mimo odejścia z Polsat News Kutyna pozostaje związana z Radiem Zet. Z rozgłośnią współpracuje od czerwca 2023 roku, gdzie przygotowuje i prezentuje serwisy informacyjne.

Kutyna ma na koncie pracę w wielu polskich redakcjach. W latach 2016-2022 była związana z Onetem, gdzie prowadziła m.in. program wideo "Onet rano".

Wcześniej pracowała także w telewizjach TVN24, TVP Info oraz przy "Panoramie" TVP2. Jej zawodowe doświadczenie obejmuje również pracę w radiu – była związana m.in. z Chillizet, Radiem Kolor, Radiem Plus oraz Programem I i Programem IV Polskiego Radia.

Dziennikarka ma również za sobą wcześniejszą współpracę z Polsatem. Prowadziła "Wydarzenia", a w TV4 była gospodynią "Dziennika".

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