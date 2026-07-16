Nie żyje słynny aktor. Menadżer ujawnił, co się stało

Sam Neill, jeden z najbardziej cenionych nowozelandzkich aktorów, zmarł w wieku 78 lat. Informację przekazała w poniedziałek rodzina artysty. Odtwórca roli doktora Alana Granta w kultowym "Parku Jurajskim" odszedł w Sydney w otoczeniu najbliższych. Jego śmierć była nagła i niespodziewana.

Sam Neill nie żyje. Gwiazdor kina miał 78 lat

"Z ogromnym smutkiem rodzina i bliscy Sama Neilla dzielą się wiadomością o jego śmierci, która nastąpiła w poniedziałek 13 lipca w Sydney, w Australii. Sam odszedł w otoczeniu rodziny, z godnością, która charakteryzowała całe jego życie" – czytamy na instagramowym profilu aktora. "Ta strata była nagła i nieoczekiwana" – czytamy w opublikowanym oświadczeniu. Rodzina nie podała bezpośredniej przyczyny śmierci.

W 2023 roku aktor ujawnił, że zmaga się z chłoniakiem angioimmunoblastycznym T-komórkowym. To rzadka i agresywna odmiana nowotworu krwi. Aktor przeszedł intensywne leczenie. Po uzyskaniu remisji nadal pozostawał pod opieką lekarzy. W kwietniu 2026 roku przekazał, że po udziale w terapii CAR-T badania nie wykazały obecności nowotworu.

Menadżer ujawnia przyczynę śmierci

Philip Grenz, agent Neilla, opublikował oficjalne oświadczenie, w którym postanowił rozwiać nieścisłości pojawiające się w mediach w związku ze śmiercią aktora.

"Od czasu śmierci Sama Neilla w mediach ukazało się kilka historii, które zawierają nieścisłości i fałszywe informacje. Jako wieloletni przedstawiciel Sama rozmawiałem z jego rodziną i chciałbym wyjaśnić kilka szczegółów dla jego fanów" – napisał.

"Sam zmarł na zapalenie płuc. Zanim zachorował, dzielnie walczył z chłoniakiem i pokonał go dzięki nowemu leczeniu o nazwie terapia CAR-T" – przekazał agent.

Grenz poinformował też o ostatnich aktywnościach gwiazdy kina. "Poza prowadzeniem nagradzanej winnicy Two Paddocks, Sam w ciągu ostatniego roku nakręcił cztery projekty jeden po drugim. Wszystkie zostaną wydane w nadchodzących miesiącach" – czytamy w oświadczeniu.

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