Nie żyje gwiazda słynnego filmu. Zaskakująca przyczyna śmierci

Nagła śmierć Daveigh Chase, aktorki, która na zawsze zapisała się w historii kina grozy rolą Samary w filmie "The Ring", poruszyła jej fanów na całym świecie. 35-latka zmarła we wtorek w szpitalu w Los Angeles, jednak – jak wynika z relacji jej menedżera – od wielu miesięcy zmagała się z dramatycznymi problemami, które pozostawały poza zasięgiem opinii publicznej.

Teraz ujawniono przyczynę śmierci aktorki.

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Choć miliony widzów pamiętają ją jako przerażającą dziewczynkę z kultowego horroru, Daveigh Chase była również głosem Lilo w animacji "Lilo i Stitch". W ostatnich latach całkowicie zniknęła z życia publicznego. Po 2017 roku kontakt z aktorką stopniowo się urwał, nawet dla osób z jej najbliższego otoczenia.

Pod koniec ubiegłego roku w sieci pojawiło się nagranie przedstawiające skrajnie wychudzoną aktorkę, przebywającą w starym kamperze. Materiał zaniepokoił rodzinę, która postanowiła rozpocząć poszukiwania. Do akcji zaangażowano prywatnego detektywa, a trop zaprowadził ich na Skid Row – dzielnicę Los Angeles znaną z dużej liczby osób w kryzysie bezdomności. Według znajomych aktorka miała ważyć zaledwie około 34 kilogramów. Bliscy przygotowali plan pomocy – najpierw hospitalizacja, a następnie leczenie w ekskluzywnym ośrodku odwykowym w Kostaryce. Kiedy jednak dotarli na miejsce, aktorka ponownie zniknęła. Kolejne tygodnie poszukiwań prowadzonych w namiotowiskach i najuboższych rejonach miasta nie przyniosły przełomu. Dopiero na początku czerwca aktorka trafiła do szpitala w Los Angeles w stanie skrajnego wycieńczenia. Lekarze zdiagnozowali ostre zapalenie opon mózgowych, zakażenie krwi oraz sepsę. Mimo podjętego leczenia nie udało się jej uratować. Daveigh Chase zmarła 16 czerwca.

Biuro koronera hrabstwa Los Angeles ogłosiło teraz bezpośrednią przyczynę śmierci aktorki. Jak podano, Chase, która używała również nazwiska Daveigh Schwallier, zmarła z powodu zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS). Jako drugą przyczynę wskazano "przewlekłe wieloskładnikowe używanie substancji psychoaktywnych".

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